‚Pokud padne vláda, bude role prezidenta zásadní.‘ Hamáček se Zemanem probere aktuální situaci

Andrej Babiš mladší, syn premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeden z aktérů kauzy Čapí hnízdo, není českým občanem. Jeho údajně vynucený pobyt na Ruskem okupovaném Krymu proto nemohou řešit české orgány, jak řekl serveru Aktuálně.cz předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle Hamáčka bude v případě pádu vlády zásadní role prezidenta Miloše Zemana, během jejich společné schůzky si chce proto vyslechnout jeho názor na aktuální politickou situaci. Praha 14:40 15. listopadu 2018

Hamáček chce zároveň prezidenta informovat o vývoji jednání v rámci ČSSD. Opozice vyzvala k hlasování o nedůvěře vládě. „Z mého pohledu je evidentní, že opozice sice vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě, ale sama přiznala, že nemá plán B a netuší, co by se dělo potom,“ řekl Hamáček serveru Aktuálně.cz.

Předseda vládní strany odmítl odpovědět na otázku, zda taktiku sociálních demokratů ovlivnilo středeční prohlášení Tomia Okamury, že by v případě neochoty ČSSD pokračovat ve vládě mohlo sociální demokraty nahradit hnutí SPD. „Ukázalo se, že SPD je velmi flexibilní strana, jejíž předseda nejprve stál společně s lídry opozice a formovali 92 hlasů, aby druhý den de facto nabídl toleranci jednobarevné menšinové vládě hnutí ANO,“ uvedl Hamáček.

Zaujal ho prý výrok o tom, že hnutí SPD vládu podpoří v případě, že přestane prosazovat program ČSSD. „Předpokládám, že to v uvozovkách ocení voliči SPD, kteří zejména patří k těm, kdo ze sociálnědemokratického programu profitují,“ komentoval Hamáček Okamurovo prohlášení.

Babišovo vysvětlení stačilo

Jednání s premiérem Andrejem Babišem Hamáček odmítl komentovat. Neodpověděl ani na otázku, zda Babišovi doporučil rezignaci. Poslanci ČSSD byli ale podle něj spokojeni se způsobem, jakým Babiš ve středu kauzu vysvětlil. Hamáčkova plánovaná čtvrteční schůzka s Babišem byla podle jeho slov zrušena kvůli nedostatku času, premiéra proto uvidí až v pátek.

Legální vstup premiérova syna na území Krymu Hamáček nepovažuje za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Argumentoval tím, že je Babiš mladší občanem Švýcarska, ne Česka. „Nevím, jak by mohlo bezpečnostně Česko řešit cizího státního příslušníka. Jediné, co můžeme řešit, je to, co dělá policie, tedy se snažit o to, aby proběhly úkony mezinárodněprávní spolupráce, aby policejní specialista mohl posoudit stav obviněného, a na tom policie intenzivně pracuje,“ ujistil v rozhovoru.