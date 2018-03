Požadavky ČSSD jsou přes čáru, řekl Babiš. 'Už nebudeme ustupovat,' reagoval Hamáček

„Nebudu tuhle hru hrát, jen zopakuji: ČSSD už nebude ustupovat, řada je na ANO,“ napsal v sobotu odpoledne na twitteru předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Reagoval tak na rozhovor předsedy hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše pro deník Právo. Babiš v něm označil požadavky ČSSD na pět ministerstev za nepřijatelné. Sociální demokraté podle něj také dobře ví, že jediným kandidátem na premiéra je on. Praha 15:28 31. 3. 2018 (Aktualizováno: 15:44 31. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání vedení hnutí ANO a ČSSD ohledně možností o sestavení vlády. Na snímku Jan Hamáček, Jiří Zimola, Andrej Babiš. | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Andrej Babiš, který je pověřen jednáním o sestavení nové vlády, v sobotním rozhovoru pro Právo řekl, že rétorika ČSSD je pro něj nepřijatelná.

„Nerozumím tomu, proč sociální demokraté a další stále dokola mluví o mém stíhání. Předtím to nevypadalo, že by to ČSSD tolik vadilo, teď to zase začali zdůrazňovat,“ nechal se slyšet.

'Nechováme se povýšenecky'

Dodal, že hnutí ANO kandidáta na premiéra měnit nebude. „Je to absurdní. Sociální demokraté dobře ví, že jsem nic neudělal. ANO se k tomu, kdo má být premiérem, vyjádřilo už xkrát a sociální demokraté ví, že naše hnutí na tom nehodlá nic měnit.“

„Neházíme jim ani drobky a ani se nechováme povýšenecky. Čistě matematicky by podle výsledku měli mít nárok na 2,5 ministra, my jim nabízíme čtyři. Copak to není důstojné?“ ptal se Babiš v Právu s tím, že požadavek pěti ministerstev je podle něj „přes čáru“.

Na to na twitteru reagoval Hamáček. „Ve čtvrtek ANO požádalo o týden na rozmyšlenou. Andrej Babiš ale mezitím přemýšlí nahlas v deníku Právo a strefuje se do ČSSD. Nebudu tuhle hru hrát, jen zopakuji: ČSSD už nebude ustupovat, řada je na ANO. Hezké Velikonoce všem.“

Babiše ano, ale...

Sociální demokraté v úterý po schůzce s ANO oznámili, že jsou ochotni tolerovat v čele vlády trestně stíhaného Babiše. Za to by ovšem požadovali post ministra financí, nebo vnitra.

ČSSD to považuje za garanci toho, že Andrej Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu, jež se týká projektu Čapí hnízdo.

Hamáček pak ve čtvrtek znovu naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace trestně stíhaného premiéra v demisi Andreje Babiše, nebo nepřenechá straně ministerstvo vnitra či financí, znamenalo by to konec jednání.

ČSSD totiž podle něho není připravena k dalšímu ústupku tohoto typu.