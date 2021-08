Babiš se v pondělí sejde s Hamáčkem kvůli šéfovi BIS Koudelkovi. Poté oznámí vládní stanovisko

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí jednat s ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, kterému v půli srpna končí pětileté funkční období. Poté oznámí stanovisko koaliční vlády, zda má být Koudelka dál ředitelem. Babiš to řekl na dotaz v Lužicích na Hodonínsku, kam se přijel podívat kvůli odstraňování následků červnového tornáda. Lužice (Hodonínsko) 12:37 5. 8. 2021 (Aktualizováno: 12:57 5. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda bezpečnostního výboru za ČSSD Jan Birke řekl, že poslaneckému klubu a Hamáčkovi navrhne, aby o šéfovi BIS rozhodla nová vláda. Bylo by to podle něj nejideálnější, nejspravedlivější a nejčistší. V takovém případě by měl v mezidobí vést civilní kontrarozvědku Koudelkův současný zástupce Jan Pavlíček.

Babiš v týdnu požádal o svolání mimořádné schůze sněmovního bezpečnostního výboru, jehož členové by se měli ke Koudelkovi vyjádřit. Předseda výboru Radek Koten (SPD) ale uvedl, že se schůzka plánovaná na pátek s největší pravděpodobností neuskuteční, protože k ní nemá zákonný podklad. Premiéra požádal o doplnění žádosti o svolání, které neobdržel.

Babiš uvedl, že s páteční schůzkou výboru stále počítá. „Já jsem požádal pana předsedu, aby schůzku zorganizoval. Nedíval jsem se do datové schránky, zjistím v průběhu dne, jestli výbor bude, nebo ne. Mám různé informace. Já s tím stále počítám, ale jsem třetí den na cestách,“ uvedl Babiš.

Na dotaz, jestli nekonání páteční schůze bude znamenat Koudelkův odchod z funkce, odpověděl, že ne, že stanovisko oznámí v pondělí. „Budu v pondělí jednat s vicepremiérem Hamáčkem a v pondělí oznámíme naše stanovisko jako koaliční vlády,“ řekl Babiš.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání právě v bezpečnostním výboru. V osmnáctičlenném výboru patrně převažují spíše politici, kteří se staví za Koudelkovo setrvání.

Rozhodující by mohl být názor členů vládního hnutí ANO, jenž ale není jednotný. Koudelku podporují zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), koalice Pirátů a STAN a koaliční sociální demokraté. Naopak kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.

