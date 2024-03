Politolog: Sběr informací na politické oponenty je běžná součást politiky. Babišovi ale není nic svaté

Sněmovnu čeká v úterý mimořádné jednání o bezpečnostních hrozbách pro Českou republiku. Schůzi svolal vládní tábor v reakci na postupy a některé výroky předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. V jakém stavu je politická kultura v Česku? „Bude to mela. Jen si říkám, jestli vláda neotevírá zbytečně moc velký prostor opozici,“ reaguje v Jak to vidí... na Dvojce politolog Lukáš Jelínek. Praha 17:40 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO, Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na rozdíl od mimořádných schůzí, které svolávala opozice a byly zatrhnuty hned zpočátku, tady zřejmě dostanou prostor všichni. Obávám se ale, že si řečniště budou uzurpovat opoziční předáci, kteří budou vládu poučovat o tom, co je mír a jak k němu dojít,“ uvažuje v pořadu Jak to vidí... politolog Lukáš Jelínek.

„Výsledek nakonec nemusí být takový, jak si vládní koalice představuje. Klidně se může stát, že z toho bude jedna velká emotivní jízda Andreje Babiše,“ dodává.

Babiš bezpečnostní hrozba?

Podle Jana Lipavského (Piráti) Babiš podkopává obranyschopnost a mezinárodně politické postavení České republiky a je pro stát bezpečnostním rizikem.

„Takovými souslovími bych já ale šetřil. Je-li někdo bezpečnostní hrozbou, měl by být izolován nebo internován. V okamžiku, kdy si takové nálepky dávají mezi sebou politici, deformuje to hlavně politický dialog, který Česko potřebuje,“ mírní rozhořčení na české politické scéně Jelínek.

Podle politologa není Andrej Babiš někdo, kdo by chtěl Česko zavléct na východ nebo se ho snažil někomu zaprodat. Je to člověk, který sám sebe označuje za hrdého populistu.

„Jako takový surfuje na náladách veřejného mínění a když cítí, že se mu to může rentovat, používá klidně i rétoriku, kterou by někdo mohl označit za bezpečnostní riziko. Ve skutečnosti bychom takovým označením mohli onálepkovat kdejakého opozičního politika v Evropě,“ podotýká Jelínek.

„Pokud ale člověk nepodporuje otevřeně režim Vladimira Putina, nevelebí ho a pokud se pohybuje v rovině možných alternativ k současnému řešení situace na Ukrajině, mělo by to být bráno jako legitimní názor, se kterým nemusíme souhlasit, ale který má právo zaznít.“

Babišovy složky

V případě Andreje Babiše je však problematická i jeho e-mailová korespondence, ve které sháněl kompromitující materiály na šéfa diplomacie Jana Lipavského.

„Sbírání informací na politické oponenty je běžná součást politiky. A zrovna Andrej Babiš je znám tím, že si na své politické protivníky vede složky. Je tady ale určitá hranice. Ve chvíli, kdy už se zachází do intimních sfér, když začíná být řeč o rodině, o dětech, o zdravotním stavu, o sexuální orientaci, o víře, je to špatně, protože jde o věci, které se bezprostředně netýkají politického zápasu. Seriózní politik by se do těchto témat pouštět neměl. Bohužel Andreji Babišovi v tomto ohledu nikdy nebylo nic svaté a je jasné, že bez podobných informací se při výkonu svého mandátu obejít nedokáže...,“ dodává politolog.