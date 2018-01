Poslankyni Malé z ANO by nevadilo posunout soud v kauze Čapí hnízdo o čtyři roky. 'Co tomu brání?' uvedla

Poslankyně hnutí ANO a místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Taťána Malá nepovažuje za nutné, aby byl v blízké budoucnosti Andrej Babiš vydán k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“ uvedla ve čtvrtek v rozhovoru pro server Info.cz. Praha 21:29 11. 1. 2018 (Aktualizováno: 22:00 11. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taťána Malá (ANO) | Foto: MAFRA MICHAL ŠULA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle poslankyně Taťány Malé by se soud rozhodující o kauze Čapí hnízdo mohl uskutečnit až za čtyři roky. Naznačila to v rozhovoru pro sever Info.cz.

„O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ uvedla Malá.

Imunitní výbor připravil žádost o zbavení mlčenlivosti detektiva Komárka Číst článek

V rozhovoru zhodnotila i středeční schůzi sněmovny, na které měli poslanci rozhodnout o důvěře vládě Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO. Strany podle ní přerušením schůze dosáhly toho, čeho původně dosáhnout chtěly. „Tedy aby mandátový a imunitní výbor rozhodl, pokud jde o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, ještě předtím, než bude celá sněmovna hlasovat o důvěře.“

K tomu, zda výbor poslancům navrhne vydání obou politiků, se však vyjádřit nechtěla.

„Hlavně ale musím říct, že jsem doufala, že když vyrazím mezi svátky nastudovat spis, a trvalo mi to přes čtyři hodiny, budou vyvráceny mé pochybnosti. Že budu mít pocit, že existuje dostatek důkazů pro to, že nejde o politicky nebo jinak motivovanou kauzu. Moje pochybnosti naopak vzrostly," dodala Malá. Zprávu OLAF (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) podle svých slov ještě nečetla.

Výbor si Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka (ANO) pozval na svou úterní schůzku. Sněmovní mandátový a imunitní výbor na jednání chce vyslechnout i bývalého detektiva někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka.

Paní poslankyně by se chtěla bavit o tom, jestli mají soudy rozhodovat jen tehdy, když se to šéfovi firmy hodí. Za sebe s dovolením říkám, že o tomhle se bavit opravdu nebudu. https://t.co/CJvqWxpthp — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 11. ledna 2018

Vondráček: šance Babiše očistit se není

Podobně jako Malá se vyjádřil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček. Ten v listopadu uvedl: „Jelikož Andrej Babiš bude premiérem, policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo by se mohlo o čtyři roky odložit.“

Případ šéfa hnutí ANO se podle něho během následujícího volebního období před soud stejně dostat nestihne. „Argument, že pan Babiš má šanci se očistit, je dost pokrytecký, protože ta šance tam není,“ pokračoval Vondráček v rozhovoru.