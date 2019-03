Babiš: Pokud Faltýnek udělal něco proti principům ANO, okamžitě skončí

Pokud by se prokázalo, že první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek udělal něco proti principům hnutí ANO, tak okamžitě skončí. V rozhovoru pro server iDNES.cz to ve středu řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Praha 14:16 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Andrej Babiš a 1. místopředseda strany Jaroslav Faltýnek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Premiér odpovídal na dotaz týkající se podezření kolem možného ovlivňování soutěže na výběr dálničního mýtného, v němž druhý muž hnutí ANO figuruje.

Babiš uvedl, že žádná kauza Faltýnek není a případ se veřejnosti tímto způsobem snaží podsouvat média. Podle něj jde o podezření z korupce u dvou zaměstnanců antimonopolního úřadu a společnosti Kapsch. „Faltýnek tam není,“ zdůraznil.

O schůzce Faltýnka s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Rafajem a ředitelem české pobočky Kapsch Karlem Feixem Babiš nevěděl.

„Asi není dobře, že se s ním (Rafajem) setkal v nějakém hotelu,“ poznamenal Babiš.

Faltýnek měl v rámci minulé vládní koalice na starosti dopravu a v rámci tlaku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) „nějakým způsobem pomáhal“, řekl Babiš.

Smlouva s Kapschem

Premiér o výběru mýtného hovořil jako o kontraktu, který ANO zdědilo. „Smlouva s Kapschem byla od začátku divná. Byla to aféra. Že to od roku 2006 smrdělo korupcí, to všichni vědí. Ať to policie vyšetří,“ zdůraznil.

Podezřeními kolem mýtného tendru se bude sněmovna zabývat ve čtvrtek. Policie kvůli ovlivňování zakázek minulý týden ve čtvrtek zasahovala na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila.

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá předsedu ÚOHS Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.