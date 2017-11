Babiš je v Bruselu vnímán smíšeně, nemá propracovanou evropskou politiku, říká Telička

Telička nelituje toho, že by dnes mohl mít díky volebnímu úspěchu hnutí ANO mít na dosah třeba ministerské křeslo. „Takhle jsem nikdy nekalkuloval. Šel jsem do politiky, abych přispěl k určitým změnám ať už zde v Česku, nebo především z hlediska postavení České republiky v Evropské unii. Po nějakém čase bylo evidentní, že ta spolupráce se ubírá různými směry, že se začínáme (s hnutím ANO) rozcházet,“ řekl Telička v rozhovoru s moderátorkou Marií Bastlovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor Marie Bastlové s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou v Dvaceti minutách Radiožurnálu

Vadila mu kauza kolem nahrávek s rozhovorem Babiše s novinářem Markem Přibilem z Mladé fronty Dnes nebo potenciální účast členů hnutí Úsvit na kandidátkách ANO do parlamentních voleb.

Pracovitý člověk i euroskeptik

V Evropské unii ale Babiše podle Teličky nevnímají vyloženě negativně. „Kdybych měl generalizovat a do jisté míry paušalizovat, tak Andrej Babiš je vnímán jako velmi pracovitý a schopný člověk. Byl vnímán jako jeden z nejschopnějších ministrů,“ přiznal Telička s tím, že na druhé straně ho v Bruselu mnozí politici považují za euroskeptika, který nenabízí řešení a nemá propracovanou evropskou politiku.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Andrej Babiš řekl CNN, že Evropa se musí vypořádat především s nelegální migrací a terorismem. Jenom na taková témata se ale podle Teličky není dobré soustředit, existuje celá řada dalších otázek. „Prostor pro některé extrémní síly by byl v České republice menší,“ dodal.

Nestačí podle něj jen říkat, že jsem proevropský, ale také to dělat a přicházet s konkrétní vizí a strategií. „Neříkám, že se nad Českem láme hůl, ale pochybnosti jsou značné z celé řady důvodů, čeká se na vyústění nejenom toho, co přinese nová vláda a co přinesou prezidentské volby. Pokud by to skutečně směřovalo k tomu, že vláda bude opřena o podporu nebo toleranci SPD a KSČM, tak je to ten nejhorší možný signál nejenom pro Brusel a do zahraničí, ale i pro nás samotné. A v ten moment se obávám, že se skutečně naplňují i některé mé obavy z předvolebního období,“ upozornil Telička.