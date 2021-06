Babiš proklel ‚Pirátostát‘, Hamáček vtipkoval o hokeji. Hlasování ve sněmovně předchází dlouhá diskuze

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) označil svou vládu za úspěšnou. Odmítl podezření ze střetu zájmů, za snahou vyslovit ve čtvrtek nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. Místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek přirovnal jeho projev k vystoupení Miloše Jakeše. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je čtvrteční hlasování „promarněný čas“, protože opozice po odchodu komunistů nemá dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry. Praha 17:25 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministři vlády Andreje Babiše (ANO) před hlasováním o nedůvěře | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Situace ve sněmovně se vyostřila hned na začátku jednacího dne. Premiér ve svém úvodním projevu kritizoval opozici, zejména potom Piráty, kteří společně se STAN podle předvolebních průzkumů patří mezi jeho nejsilnější konkurenty.

Opozice podle něj vede proti vládě brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. „Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři,“ dodal.

„My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostát,“ prohlásil Babiš za potlesku svých příznivců na adresu svých nejsilnějších politických konkurentů.

„My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, nějaký zelený fanatici,“ uvedl. „Jsem svrchovaný premiér této země. Nepodléhám nikomu, jenom občanům, ti mi dali důvěru. Nikdo ze zahraničí nám do toho nebude kecat,“ dodal Babiš.

Změna názoru?

Premiér v minulosti v jedné z pasáží své knihy O čem sním, když náhodou spím psal o sdílené ekonomice.

„Lidi budou brzy sdílet automobily, parkovací místa, byty a chaty. Budete si moci přivydělat tím, co umíte, nebo tím, co máte, bez jakékoli náročné administrativy....Sdílená ekonomika sníží náklady téměř všem lidem a umožní řadě z nich pracovat pouze na snížený nebo částečný úvazek,“ napsal v roce 2017 v knize svých vizí Česka roku 2035.

Premiér Andrej Babiš (ANO) také obvinil opozici, že sabotovala úsilí vlády během pandemie koronaviru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po jeho čtvrtečním vystoupení ve sněmovně se na toto téma rozpoutala debata na sociálních sítích. Babiš k tomu později dodal, že mu šlo o dobrovolné sdílení. „Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ reagoval Babiš na twitteru.

K obhajobě vlády a jejích kroků se přidala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Řekla, že opozice už zahájila svou předvolební kampaň, a proto není potřeba si nalhávat, že dnešní schůze je čímkoli jiným než součástí této agitace. Lídři opozice se podle ní budou předhánět v tom, kdo se dostane do titulku na zpravodajských webech.

Andrej Babiš

@AndrejBabis V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet auta nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta. 6 9

Místopředseda TOP 09 a předseda jejího poslaneckého klubu Vlastimil Válek přirovnal dopolední projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k proslovům předlistopadového komunistického politika Miloše Jakeše o tom, jak je na tom někdejší Československo dobře, ačkoli skutečnost byla jiná.

Vizitkou premiéra by mělo být, jak pracuje vláda, ne sebechvála ve stylu „já, já, jupí jupí, já“. Válek v této souvislosti připomenul výměnu čtyř ministrů během půl roku a majetkové kauzy předposledního ministra Petra Arenbergera (za ANO).

Odchod komunistů

Během dopoledne opustili sněmovnu poslanci z řad KSČM, což následně někteří jejich kolegové komentovali ve svých projevech. Jedním z nich byl i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Opozice ty hlasy nemá, mohli jsme udělat pár zákonů. Je to dneska promarněný čas,“ uvedl místopředseda vlády. „Ono to někoho bude zajímat do 19.15, pak začíná hokej, a už to nikoho zajímat nebude,“ uvedl na adresu opozičních představitelů. Čtvrteční jednání tak je podle něj jen „předvolebním řečnickým cvičením“.

Poukázal tak na to, že večer se uskuteční utkání mezi Českem a Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa.

I ministr kultury Lubomír Zaorálek ČSSD) označil čtvrteční debatu za cvičení, které nemá smysl ani cíl. Obvinil opozici, že jednání vyvolala jen kvůli tomu, aby upoutala pozornost veřejnosti.

Pomůže, nebo uškodí KSČM u voličů faktická podpora vlády AB? Nemáte obavy, že se do sněmovny nedostanete? A co vaše budoucnost? Otázky ⁦@Aktualnecz⁩ na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa v rámci zpravodajství o vysloveni nedůvěry vládě AB, kterou KSČM bude nadále držet u moci. pic.twitter.com/UvW01v5z6S — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 3, 2021