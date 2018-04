Babišovi klesá popularita kvůli spolupráci s Okamurou, říká ředitel STEM/MARK Jan Tuček

Minulý týden došlo v rámci vyjednávání o vládě k dalšímu velkému obratu. Hnutí ANO ustoupilo od jednání s SPD a KSČM a oznámilo, že se vrací k rozhovorům s ČSSD. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) to zdůvodnil tím, že část poslanců hnutí by vládu opírající se o SPD nepodpořila. Interview Plus Praha 20:25 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Voliči hnutí ANO jsou totálně rozpolcení. Polovina (55 procent) by preferovala menšinovou vládu s podporou SPD a KSČM, ale je tam i druhá polovina (52 procent), podle které je lepší varianta s ČSSD,“ říká ředitel společnosti STEM/MARK Jan Tuček s odkazem na průzkum agentury Median.

Obecně prý ale lidem příliš nevadí, že vládne vláda v demisi. „Myslím, že lidem je to úplně jedno. Pravděpodobně by jim to začalo vadit, kdyby to trvalo rok nebo dva. Jinak to pro ně ale není žádný rozdíl,“ tvrdí.

Image alfa samce poklesla

Tuček upozorňuje na to, že společnost je rozdělena na příznivce ANO a na ty ostatní. „Jejich odpovědi jsou dichotomické. Podle voličů ANO má menšinová vláda dělat jakékoli kroky, a naopak podle ostatních by neměla provádět žádné zásadní změny. Nevolili ANO a nechtějí, aby vládlo.“

Stejně tak prezident Miloš Zeman má podle Tučka skupinu příznivců, kterým se bude líbit cokoli, co udělá, a naopak. „Roli ve vyjednávání si užívá, doporučuje Babišovi, co má dělat. Lidé, kteří ho volili, jsou spokojení, a ti druzí naopak. Zajímavé ale je, že v průzkumu Medianu 61 procent lidí řeklo, že by už měl vyjednáváním o vládě pověřit někoho jiného,“ upozorňuje.

Důvěra v Andreje Babiše podle měření STEM/MARK mezi prosincem a únorem klesla z 54 na necelých 46 procent. „Image alfa samce a úspěšného podnikatele trošku klesá, ale důvěra je pořád vysoká a elektorát ANO je velký,“ přibližuje.

SPD vadí, KSČM už tolik ne

Pokles popularity je podle Tučka způsoben námluvami s SPD. Několik průzkumů už prý ukázalo, že spolupráce a komunikace s SPD snižuje preference ANO. „Každá strana by užší spoluprací s SPD ztratila velkou část příznivců. Je to strana, která polarizuje veřejnost,“ zdůrazňuje.

Tuček se v této souvislosti domnívá, že ke KSČM jsou lidé o něco smířlivější. Přestože o ní někteří politici mluví jako o nedemokratické straně, tak se zařadila mezi ty tradiční. „Roli toho červeného hadru – byť je teď hnědý – převzala SPD,“ podotýká.

V případě prezidenta Zemana ale spojování s SPD jeho příznivcům nevadí. „Je to smutné, ale část veřejnosti se už neřídí rozumem, ale emocemi. Částečně to ale způsobila ta druhá část společnosti. Tím, jak se proti Zemanovi nebo Babišovi vytvořily koalice různých politiků, tak to vyvolává protireakci. Populace má tendenci zastávat se těch, kterým se ubližuje. Ať už právem, nebo ne.“