Žluté vesty, odposlechy i ministr, jenž není v demisi. Co zaznělo při jednání o vyslovení nedůvěry vládě

Hlasování o důvěře vláda přežila, ze středy na čtvrtek mu ale předcházela sedmnáctihodinová debata. Během ní vystoupili nejen premiér Andrej Babiš (ANO) a většina členů vlády, ale i opoziční poslanci. „Nejen, že je arogantní, ona je i hloupá," opřela se například do ministryně Jany Maláčové (ČSSD) Jana Černochová z ODS. Jaké další výroky během jednání zazněly? Server iROZHLAS.cz vybral ty, které by vám neměly uniknout. Praha 11:48 27. června 2019

Ruku pro návrh ve čtvrtek kolem půl páté ráno zvedlo jen 85 poslanců, potřeba přitom bylo 101. Opozice se snažila kabinet svrhnout hlavně kvůli návrhu unijní auditní zprávy ohledně Babišova střetu zájmů.

Premiér všech občanů

Andrej Babiš vystoupil během jednání dvakrát. Poprvé se ujal slova hned na začátek schůze, po jedenácté hodině dopoledne. „Není to o vládě, ale je to hlavně o mně. Není to první návrh o vyslovení nedůvěry, byl tu pokus loni v listopadu. Výsledek je znám a občané si to pamatují,“ řekl v úvodu proslovu. Vláda i loni hlasování o nedůvěře ustála.

Babiš také uvedl, že hlasování o nedůvěře považuje za legitimní nástroj politického boje. „Ale nerozumím tomu,“ dodal. „Potom se stane co? Budou předčasné volby?“ naznačil Babiš, že proces sestavování případné nové vlády bude dlouhý. A zmínil, že nejistota by trvala třeba rok a půl.

„Beru to jako pokus o destabilizaci země. Je to proti zájmům občanů této republiky,“ prohlásil Babiš. „Cítím podporu občanů a děkuji jim za to,“ pokračoval. Také zopakoval, že předseda ODS Petr Fiala chce destabilizovat naši zemi. „Jsem premiér všech občanů České republiky a bojuju za zájmy všech občanů České republiky,“ dodal.

Premiér Babiš se ve sněmovně také ptal, proč měli protestující v neděli na pražské Letné žluté vesty. „Chápu, že lidé jdou na demonstraci. Ale moc nechápu, proč tam někdo vystoupí a má na sobě žlutou vestu. Co tím chce říct? Že v listopadu budeme zapalovat auta?“ prohlásil během projevu.

Pane Babiši, ti lidé, co mají na demonstraci žluté vesty, jsou dobrovolníci, kteří se starají o bezpečnost účastníků demonstrace, nechtějí násilí. I policisté potvrdili, jak velmi pokojná demonstrace byla. Vyprošuji si, abyste tak bezostyštně lhal! — Markéta Adamová (@market_a) 26. června 2019

Během monologu premiér Andrej Babiš také odmítl, že by byl ve střetu zájmů. A dál mluvil o dotacích z Evropské unie. „Žádný problém nejsem. S oblibou kopete do mojí bývalé firmy,“ poznamenal premiér s ohledem na koncern Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Poté premiér promluvil ještě v reakci na poslankyni ODS Jany Černochové, která komentovala stav ministerstva obrany.

Celý projev Adreje Babiše si můžete poslechnout ve videu od 31. minuty.

Benešová a odposlechy

S projevem vystoupila i současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). „Okamžitě, jak jsem nastoupila jako nováček do vlády, bylo na mě zaútočeno,“ zmínila na začátek. „Bylo mi vytýkáno, že jsem dokonce rudá Marie, ačkoli jsem nikdy ve straně nebyla,“ pokračovala. Doplnila, že se necítí být „ohýbačkou práva“.

„Stejně tak jak jsem pracovala v justici, tak mám tu zkušenost, že ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů,“ řekla. Na to reagovala sněmovna smíchem a poslanci z hnutí ANO jí zatleskali. Dále zmínila, že přišla posílit justici a mluvila o novelách, které za své dosavadní působení předložila.

Ministryně spravedlnosti Benešová právě teď říká ve Sněmovně na adresu svých kritiků, že si je pamatuje z telefonních odposlechů. Zeširoka se u toho usmívá. pic.twitter.com/PE5m1p9QVQ — Michal Bláha (@michalblaha) 26. června 2019

'Je i hloupá'

První místopředsedkyně ODS a poslankyně Jana Černochová předstoupila před ostatní několikrát. V jednom z proslovů například detailně hovořila o stavu české armády. Mluvila i o modernizaci houfnic.

Třeskutější ale byla její reakce na projev ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. „Paní ministryně je vrcholem arogance, který jsem v této Poslanecké sněmovně zažila. Nejen, že je arogantní, ona je i hloupá, protože ty věci, které tady říká, nejsou pravdivé,“ řekla v odpovědi na slova Maláčové o tom, že se zástupci opozice neúčastní jednání o sociálních službách.

„To, že nás tady paní ministryně kárá, že jsme se neúčastnili nějakého kulatého stolu, ale zároveň nedodá, že ten kulatý stůl se konal ve čtvrtek, když zasedala Poslanecká sněmovna, je nevídaná arogance a hloupost!“ pokračovala Černochová.

Projev ministryně Maláčové vyvolal celkem třináct faktických poznámek. Vystoupil například i Marian Jurečka (KDU-ČSL) nebo Marek Výborný (KDU-ČSL).

Demise ministra kultury

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který podal demisi, ve sněmovně obhajoval své kroky v úřadu. Vyjádřil se i na téma svého odchodu. „Jasně jsem řekl, že když nebudu mít podporu své strany, podám rezignaci. To jsem napsal a předal v souladu s ústavou prezidentovi,“ uvedl na svoji obhajobu Staněk.

„Ten může rozhodnout, jak rozhodne. Pan prezident nepřijal moji demisi, na to má právo. Teď jsem odvolán a je věcí orgánů, aby rozhodly. Zcela rozhodně nejsem ministr kultury v demisi, byť se o to mnohá média snaží,“ dodal. Dále mluvil i o situaci v Národní galerii nebo Národním divadle.

'Nejste v pozici kantorky'

Zajímavou debatu rozproudil i příspěvek Mikuláše Ferjenčíka (Piráti). Ten mluvil o veřejných financích, rozpočtu České republiky, na jehož vyrovnanost podle něj vláda rezignovala, nebo o starobních důchodech. K této části svého projevu si přinesl i graf.

„Vy máte takovou kouzelnou vlastnost, my spolu občas chodíme i do televizních pořadů, takže vždycky si vytáhnete něco, ale prostě ty věci je potřeba studovat v kontextu, doporučuji,“ reagovala na něj ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

„Ale jste mladý, máte času ještě dost to dostudovat, takže já se toho nebojím a věřím, že se to prostě třeba za nějaké tři čtyři volební období zlepší,“ řekla a vyvolala tak smích v řadách hnutí ANO a nevoli mezi poslanci Pirátů.

„To bylo jenom takové - víte, že já vás mám ráda v podstatě, že se tam vždycky zastavím u těch vašich lavic a debatujeme,“ pokračovala, než začala obhajovat kroky ministerstva financí.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) během jednání ve Sněmovně | Foto: Prinscreen z živého vysílání ČT24 | Zdroj: ČT 24

Její kritika vyvolala hned několik faktických poznámek, ve kterých se opoziční poslanci zastali Ferjenčíka. „Mně to přijde absolutně nepřijatelné ve Sněmovně argument věku používat proti komukoliv z jakékoliv politické strany. A prosím vás, omluvte se za to, abych si vás mohl dál vážit,“ řekl Jan Skopeček (ODS).

„Paní ministryně, můžeme spolu v mnoha věcech nesouhlasit. Můžeme spolu polemizovat, ale prosím, jsme ve sněmovně, vy tady skutečně nejste v pozici nějaké kantorky, která tady školí nezbedného žáčka. Poukazovat na věk, hovořit o nějakém spaní apod.,“ vyjádřil se také předseda KDU-ČSL Marek Výborný. I on zmínil, že by se Schillerová měla Ferjenčíkovi omluvit.

Za poslance Ferjenčíka se postavil i předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo Ondřej Benešík (KDU-ČSL).