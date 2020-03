ONLINE: Česko zakázalo kvůli koronaviru akce, kde se sejde více než sto lidí. Od středy nepůjdou děti do škol

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil, že od úterý ruší v Česku kvůli koronaviru akce nad 100 lidí. „Zakazují se od 10. března od 18.00 divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé,“ oznámil po jednání Bezpečnostní rady státu premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Zároveň od středy budou zavřené všechny školy a vyšší školy. Praha 9:46 10. 3. 2020 (Aktualizováno: 10:17 10. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme rozhodli o dalších mimořádných opatřeních. Od 10. března se zakazují divadelní, hudební a filmová, sportovní a jiná shromáždění, a to jak veřejné a soukromé přesahující účast sto osob. Opatření se nevztahuje na jednání státních insitutíci,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Kromě univerzit se potom od středy zavírají všechny školy. „Od 11. března se zakazují osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách,“ dodal předseda vlády. Školek se opatření netýká. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je opatření zavedené na dobu neurčitou.

Výuku už v úterý zrušila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a to od 11.3. do 22.3. Od úterý mají také samostudium studenti ČVUT.

Restaurace se nezavírají

Na místě podle Vojtěcha ale není omezení v hromadné dopravě. Otevřené zatím zůstávají i restaurace. „Na taneční kluby se to ale vztahuje. Doufám, že všichni, co je provozují, budou (opatření) dodržovat,“ upřesnil ministr zdravotnictví.

„Jsme přesvědčeni o tom, že již zavedená opatření i ta nová jsou správná, aby se zabránilo šíření viru tak, jak k tomu došlo k Itálii. Naše hlavní starost se zdraví našich občanů. Žádáme občany, aby opatření pochopili a podpořili,“ dodal Babiš. Podle premiéra je ale také z ekonomických důvodů důležité, aby lidé docházeli do práce.

Lidé by se podle Vojtěcha měli chovat odpovědně a dodržovat základní hygienické návyky. „Jako je mytí rukou, pravidla respirační hygieny, dodržování bezpečného odstupu. Víme, že ten perimetr je zhruba 1,5 až 2 metry, kdy může dojít k nákaze. Doporučujeme si nepodávat ruce, nelíbat se, nedotýkat se obličeje, ústa a očí po kontaktu s povrchem ve veřejném prostoru, vyhýbat se davům,“ přiblížil šéf resortu.

Koronavirus v Česku

Česko mělo k pondělnímu večeru 40 potvrzených případů nákazy. „Jedna žena ročník 1959 ze Středočeského kraje, přišla do kontaktu s nakaženou ženou v zaměstnání, která byla na lyžích v italské Val Gardeně,“ uvedl. Druhý je muž ročník 1966 z Ústeckého kraje, který se vrátil z lyžování v Sextenu v Itálii.

Jedním z nakažených je pražský taxikář, u kterého nebyl jasný zdroj infekce. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v pondělí České televizi řekl, že případ taxikáře je zlomový případ, kdy se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě.

„Stále jsme v situaci, kdy se snažíme případ komuniního šíření viru trasovat. Ostatní země to již vzdaly. Případ taxikáře byl zlomový, je to první případ, kdy nevíme, jak se nakazil. Předcházející případy byly ve skupinách. Na rozdíl od ostatních zemí, kde to už nejde, tak se snažíme případy trasovat a připravovat opatření,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO).

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zároveň ujistil, že je v kontaktu s taxislužbou a bude možné dohledat další klíčové detaily případu komunitního šíření koronaviru, aniž by byla zneužívána osobní data.