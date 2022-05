Na Babišovu podporu vystupují nepřiznaní straníci a obdivovatelé. ‚Kampani to neublíží,‘ míní expertka

Předseda ANO Andrej Babiš spustil kampaň, ve které lidé kritizují současnou vládu, na bývalého premiéra naopak pějí chválu. Dva studenti, číšník nebo důchodce nejsou přitom jen běžní občané, jak by se z videospotů mohlo zdát, ale lidé roky spojení s hnutím ANO. Server iROZHLAS.cz se proto vydal po stopách pětice tváří z Babišovy kampaně. Praha 14:46 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé z kampaně ANO - zleva: Adam Stanislav, Daniel Vodák, Nikola Staňová, Petr Pouzar a Václav Jelínek | Foto: Facebook hnutí ANO

Expremiér Andrej Babiš, předseda ANO, odstartoval začátkem května kampaň nazvanou Za Babiše bylo líp. Nejprve se kolem českých silnic objevily billboardy, následně je doplnilo zatím devět facebookových videí.

Stávající vládu v nich kritizují důchodce Václav, studenti Adam a Daniel, číšník Petr nebo Nikola, členka rady městské části.

„Lidé se na nás obrací, píše nám obrovské množství lidí, stovky, že jsou nespokojení. Toto jsou autentičtí lidé, kteří měli odvahu dát do kampaně svou tvář. Platí to hnutí ANO, ale lidé do toho šli dobrovolně, nejsou to placení herci. Je to připomínka toho, že lidé začínají být nespokojení,“ vysvětlovala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v nedělní Partii televize Prima.

Ve zmíněných pěti případech přitom nejde o podporovatele z řad běžných občanů, ale o straníky nebo lidi spojené s hnutím ANO. Kampani to ale podle expertky na politický marketing Anny Shavit neublíží. „Naopak, je mnohem více vidět,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz.

„Existuje šedá zóna, do které spadá i etika. Když to vypadá, že to jsou obyčejní lidé, a pak se ukáže, že to jsou lidé navázaní na stranu, tak kritiky to utvrdí v tom, že všechno dělají zle, podporovatele to utvrdí v tom, že kampaň podporují jejich lidé,“ míní.

Kdo jsou lidé, kteří dlouhodobě podporují ANO a nyní vystupují jako běžní občané v kampani?

Předseda z Chrudimi

„Mě poslední dobou nejvíc trápí to, že se hrozně nadávalo na pana Babiše a spousta lidí si neuvědomovala, jak se vlastně měli dobře. Kdy už udělá aktuální vláda něco pro lidi? Zatím neudělali vůbec nic,“ říká muž označený jako student Daniel ve videu, které doplňuje příspěvek: „Tohle říct je velká odvaha. Díky, pane Danieli.“

Kampaň už ale nezmiňuje, že 31letý Daniel Vodák je s hnutím ANO spojený dlouhodobě. Figuruje na oficiálním webu ANO Chrudim, dokonce jako tamní předseda. Před čtyřmi lety za něj neúspěšně kandidoval v komunálních volbách.

V loňských sněmovních volbách pak kandidoval v Pardubickém kraji na kandidátce Babišova hnutí. Z dvanáctého místa se díky 677 hlasům posunul na devátou příčku. Do sněmovny se ale nakonec nedostal, ANO si z kraje odneslo tři mandáty a v dolní komoře usedl třeba Martin Kolovratník.

Na svých webových stránkách pak píše o studiu takto: „Jsem absolventem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, konkrétněji oboru informatiky, ve které i profesně působím.“ Dokládá to i jeho facebookový profil, kde má kromě tohoto tříletého bakalářského studia, kam měl nastoupit v roce 2012, vyjmenovaných i několik pracovních pozic v IT. O žádném dalším studiu tu ale není ani zmínka.

Vodák, který o sobě mluví jako o studentovi a pracujícím člověku, ke kampani pro Deník N řekl, že sám oslovil vedení ANO. „Chtěl jsem využít toho, že jsem členem ANO, abych dal najevo nespokojenost s aktuální vládou,“ popsal. A dodal, že vystupuje jako řadový občan.

Student z organizace Mladé ANO

„Když to srovnám oproti vládě, která tady byla předtím, tak tady ani pořádně ty ministry neznám, protože nejsou nikde vidět. Hrozný,“ hodnotí v dalším videu student Adam. Že jde i v tomto případě o člověka spojeného s hnutím ANO, už ale spot nepřiznává.

Adam Stanislav je nyní členem organizace Mladé ANO, která sdružuje lidi s podobným politickým smýšlením. A na facebookové stránce „ANO, tohle je Brno“ stojí, že bude kandidovat v nadcházejících komunálních volbách v MČ Brno-Komín.

Na svém instagramu se pak před měsícem chlubil fotografiemi třeba s exministryní financí Schillerovou nebo druhým mužem ANO Karlem Havlíčkem. Nechybí u nich přitom označení místa – Resort Čapí hnízdo. Najdeme tady ale i fotky s dalšími politiky, třeba z předávání státních vyznamenání v říjnu 2018 na Pražském hradě, kde se mladík nechal vyfotit s exprezidentem Václavem Klausem.

Před dvěma lety působil Adam Stanislav několik měsíců jako místopředseda buňky ANO v Brně-Ivanovicích, jak uvádí na svém facebooku. S vedením tamní buňky jsou spojeni Jiří Faltýnek, syn vlivného muže ANO Jaroslava Faltýnka, a Petr Liškutin, kteří figurují v kauze Stoka. Vedení ANO v roce 2020 brněnskou organizaci rozpustilo.

K hnutí má ale Adam Stanislav blízko mnohem déle. Před čtyřmi lety, tehdy ještě jako student Gymnázia Elgartova v Brně, pozval někdejšího premiéra Babiše do školy na besedu. Předseda ANO dokonce zveřejnil fotografii, na které si podávají ruce. Proti politikově návštěvě se ale na gymnáziu zvedla vlna nevole. Někteří spolužáci proti tomu dokonce sepsali petici.

O kampani ale mluvit nechtěl. „Už jsem k tomu všechno řekl a víc se o tom nehodlám bavit,“ uvedl minulý týden pro Seznam Zprávy. Před položením telefonu už ale neupřesnil, kde se o jeho motivaci lze dočíst.

Radní z Brna

S brněnským hnutím ANO je spojená i Nikola Staňková. Video, ve kterém se na Babišově facebooku objevuje, jako jediné naznačuje její politické působení, označuje ji za členku rady městské části.

Staňková je radní městské části Brno-sever. V roce 2018 kandidovala v komunálních volbách jako členka ANO na třetím místě kandidátky. Loni se zapojila do kampaně před sněmovními volbami, kdy v Hodoníně rozdávala propagační knihu „Sdílejte, než to zakážou!“, kterou vytvořil Babišův tým.

S Adamem Stanislavem se pak v pondělí objevila na fotce, podle které se členové organizace Mladé ANO sešli s exministryní financí Schillerovou.

Ani Staňková ale nebyla ohledně kampaně příliš sdílná.

„Ano, jsem jednou z tváří a všechno bylo sděleno sloganem. Na ostatní vám odpoví hnutí,“ odepsala na dotaz serveru HlídacíPes.

Babišův fanoušek

Kromě kritiky současné vlády zaznívá ve videu zároveň chvála na předsedu hnutí ANO. „Perfektní člověk, sympaťák, pohodář,“ říká třeba ve videu muž označený jako číšník Petr, který pochází z Ústí nad Labem.

Podoba, jméno i lokalita sedí na muže, který na facebooku vystupuje jako Petr Pouzar, dlouholetý obdivovatel expremiéra Andreje Babiše. Během posledních pěti let se s ním nechal nejméně šestkrát vyfotografovat. Snímky pak zveřejnil právě na svém facebooku, první už v roce 2017, poslední letos v březnu, ten si zároveň nastavil jako profilový.

V neděli pak na jeho profilu přibyla i profesionálně upravená fotografie, na které je s Babišem, Schillerovou a prvním místopředsedou Havlíčkem.

Server iROZHLAS.cz se ho rozhodl kontaktovat právě přes tuto sociální síť. „Mně jsou politické názory hnutí ANO dlouhodobě blízké. Navštěvoval jsem předvolební akce a celkově jsem fanouškem pana Babiše. Občas jim napíšu, co mi vadí nebo nějaký názor na aktuální situaci, a teď mi odpověděli, jestli bych chtěl svůj názor říct veřejně. A já samozřejmě souhlasil,“ popsal Pouzar vznik kampaně. Poslední otázku, zda bude letos za ANO kandidovat ve volbách, nechal bez odpovědi.

Důvěrník StB

Důchodce a živnostník, 82letý Václav Jelínek z Pardubic, si ve facebookovém videu, které celou kampaň odstartovalo, stěžuje na chudobu seniorů. „Tato vláda nepřispívá vůbec ani důchodcům, kterým kolikrát nezbyde z důchodu ani na léky,“ tvrdí.

Jelínek přitom o sobě před několika lety napsal, že je absolventem VŠCHT Pardubice a působil ve vedoucích pozicích mnoha firem.

Také on je úzce spojen s Babišovým hnutím. ANO podporoval již dva roky po jeho vzniku, v roce 2013 rozdával v Pardubicích podle svého facebooku propagační letáčky. O rok později se již na podobné akci fotil jak s předsedou hnutí Babišem, tak současným poslancem ANO Martinem Kolovratníkem.

Podle krajské manažerky ANO v Pardubickém kraji Jiřiny Klčové nebyl Jelínek nikdy členem hnutí, ale pouze sympatizantem. Nikdy ani nikam za ANO nekandidoval.

Jelínek před rokem 1989 spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností, informoval deník Forum 24. Podle něj je Jelínek veden ve svazcích StB pod krycími jmény Spojař a Předseda v kategorii důvěrník. „Pan Václav vědomou spolupráci odmítá,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí ANO Martin Vodička.

Volební kampaň?

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter minulý týden pro Novinky popřel, že by se kampaň vztahovala k nadcházejícím senátním nebo komunálním volbám, které budou v říjnu. Česko v lednu příštího roku čekají ještě volby prezidentské. Podle Schillerové se ale Babiš stále ještě nerozhodl, zda bude kandidovat.

Mluvčí ANO Vodička pak pro CNN Prima News odmítl kritiku, že vládu kritizují a Babiše chválí mimo jiné straníci a stoupenci.

„Od startu kampaně jsme zároveň otevřeně říkali, že se v kampani mohou objevit i naši členové. A ano, jsou tam, stejně jako sympatizanti a podporovatelé. Nikoho neomezujeme, ani nevydáváme za někoho jiného, než je,“ prohlásil.

„Důležitá je pro nás hlavně absolutní autenticita, tedy aby ti lidé říkali to, co mají skutečně na srdci. Mluví sami za sebe a popisují svůj život a své pocity,“ dodal Vodička pro iDnes.cz.

‚Zodpovědnost má i ANO‘

Expertka na politický marketing Anna Shavit z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nevidí problém ve formě kampaně, ale spíše v jejím obsahu.

„Tato reklama říká: ‚Vidíte, máte se špatně, za mě jste se měli líp, beze mě se budete mít dál špatně‘. A v tom je problém. Není přiznáno, že určitou zodpovědnost má na té situaci hnutí ANO i Andrej Babiš,“ přibližuje marketérka pro iROZHLAS.cz.

Upozorňuje i na to, že z kampaně nelze poznat, zda se týká konkrétních voleb. „Strany by měly udržovat s voliči kontakt. Když nejste ve vládě, tak tohle je pro ně možnost, jak komunikovat se svými voliči, s novými voliči, jak kritizovat vládu nebo nastavovat svou agendu,“ uzavírá Shavit, která se spolupodílela jak na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga z TOP 09, tak na kampani hnutí ANO v roce 2013.