Reportér Bartoníček: Prezidentští kandidáti kartu antibabiš hrají málo. Poučili se z minulých voleb

Pár dní před Štědrým dnem se znovu vrací před soud kauza Čapí hnízdo. Soud projednává údajný dotační podvod. Obžaloba z něj viní expremiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho bývalou spolupracovnici Janu Nagyovou (ANO). Kam se proces posunul od minulého líčení? Co to znamená v čase horké fáze předvolební kampaně? Praha 18:36 19. prosince 2022

Na mítincích Andreje Babiše už podle reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka kauzu Čapí hnízdo nikdo neřeší.

„Nepamatuji si, že by se ho na to někdo ptal. A pokud někdo na něho začne pokřikovat a připomínat mu soud a celou tu kauzu, tak na to buď vůbec nereaguje, anebo toho člověka nějak onálepkuje. To se dělo především v létě, kdy byli někde i lidé, kteří proti němu protestovali. Ve skutečnosti to jeho příznivce k němu ještě více přiblížilo, protože měli pocit, že je určitou obětí.“

Bartoníček sleduje i kampaně ostatních kandidátů na prezidenta a má z nich pocit, že s kauzou Čapí hnízdo nehrají vůbec anebo jen minimálně.

„Přijde mi, že se poučili z minulých voleb, kdy se zdálo, že ve chvíli, kdy to bude kampaň antibabiš a bude příliš konfrontační, tak to nebude na veřejnost fungovat. Proto se spíš snaží zdůrazňovat své plusy, svůj pozitivní program. Otázka je, jestli je to dobře, nebo špatně, ale kartu antibabiš hrají opravdu naprosto minimálně.“

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Martina Mašková.