Babiš: Hnutí ANO osobně nedoporučím, aby byl Vondráček kandidátem do vedení nové sněmovny

Premiér Andrej Babiš považuje postup Kanceláře prezidenta republiky za velmi nevhodný a hradní kancléř Vratislav Mynář by podle něj měl okamžitě odstoupit. Zároveň by se ale podle něj v současnosti neměl na půdě Poslanecké sněmovny řešit jeho zdravotní stav. Radiožurnálu v úterý rovněž řekl, že svému hnutí ANO nedoporučí nominaci Radka Vondráčka do vedení nové Poslanecké sněmovny. Praha 12:32 19. října 2021

Měl by podle vás kancléř Hradu Vratislav Mynář ve funkci skončit?

Určitě. Já jsem se včera dozvěděl na tiskové konferenci pana (předsedy Senátu Miloše) Vystrčila, že pan kancléř měl informace o zdravotním stavu pana prezidenta a na veřejnosti vystupoval jiným způsobem.

Říkal, že pan prezident je v pořádku a následně tam byl úplně nesmyslně pan (předseda sněmovny Radek) Vondráček. Celá tato vzniklá situace je naprosto nepřijatelná a pan kancléř by měl okamžitě rezignovat.

Měl by rezignovat i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček?

To neumím posoudit. Tu hlavní roli hrál pan kancléř, který včera svolal tiskovou konferenci, ze které vůbec nikdo nepochopil, co vlastně chtěl říct. Myslím si, že ten hlavní problém je on. A myslím si, že by jeho odstoupení uklidnilo situaci.

Myslím, že je to teď velice nevhodné, když se pan prezident léčí a jeho role teď není na stole. Jeho role nastane, až když se ustanoví sněmovna, když vláda podá demisi. Já jsem chtěl pana prezidenta navštívit osobně, že jeho pověření nepřijmu, tak jak mi to říkal před převozem do nemocnice.

Budeme se chovat konstruktivně. Tato vzniklá situace je jednoznačně chyba kancléře Mynáře.

Pokud by byl aktivován článek 66 Ústavy, odvolal byste tedy kancléře Mynáře?

Samozřejmě, ale já si nemyslím, že to je potřeba. Pan Vystrčil k tomu dnes svolal schůzku. Já si myslím, že mně ta kompetence nikdy nevznikne a je potřeba dát šanci tomu, jestli se panu prezidentovi zlepší jeho zdravotní stav. Jeho role ale v tuto chvíli není žádná. Nečeká se na pana prezidenta, ale na ustanovení sněmovny, demisi vlády, a až potom nastoupí jeho role, a to bude pravděpodobně až někdy začátkem prosince.

Znamená to tedy, že aktivaci článku 66 ANO zatím nepodpoří?

Dneska je k tomu porada. My jsme v opoziční pozici. Senát ovládá příští koalice, sněmovnu bude ovládat příští koalice. Takže oni musejí říct, jaké mají představy, ale já si myslím, že teď není potřeba řešit zdravotní stav pana prezidenta. Důležité je, aby jsme měli jistotu, že pan kancléř neovládá pana prezidenta a nečiní nějaké kroky za něho.

Kontaktoval jsem osobně nebo telefonicky kancléře Mynáře?

Ne, nevolal jsem mu.

A plánujete to?

Myslím, že to není potřeba. Myslím, že jsem se jasně vyjádřil.

Odpoledne zasedá klub hnutí ANO, který bude rozhodovat o kandidátech do vedení sněmovny. Měl by být kandidátem dosavadní šéf sněmovny Radek Vondráček?

Já myslím, že by neměl. Osobně to hnutí nedoporučím. Pokud se stal obětí nějaké hry pana kancléře, tak to je jeho problém, ale pochybil. Neměl tam chodit.