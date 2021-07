‚Rozhodl se pro přímý souboj.‘ Babiš povede kandidátku ANO v Ústeckém kraji, utká se s Bartošem

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povede kandidátní listinu hnutí pro říjnové sněmovní volby v Ústeckém kraji, kde se utká s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Rozhodl o tom na středečním jednání republikový výbor ANO. Ve Středočeském kraji bude lídrem místo Babiše vicepremiér Karel Havlíček, kterého v čele jihočeské kandidátky nahradí ministr životního prostředí Richard Brabec. Praha 0:10 29. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou Pirátů. (...) Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji,“ řekl novinářům předseda sněmovny a místopředseda hnutí Radek Vondráček (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Podle původních nominací měl Babiš vést hnutí do voleb stejně jako v minulosti ve středních Čechách. Nakonec se ale utká s Bartošem v Ústeckém kraji, dvojkou tamní kandidátky ANO bude poslanec a manažer hnutí Jan Richter.

„Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou Pirátů. (...) Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji,“ řekl novinářům předseda sněmovny a místopředseda hnutí Radek Vondráček. Změna podle něj měla velkou podporu předsednictva.

Brabce na druhém místě jihočeské listiny doplní poslanec Roman Kubíček, Havlíčka na středočeské poslanec a přednosta Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM Julius Špičák. „Richard Brabec má ke kraji velký vztah, i k Šumavě. Mluvil o tom v životě mockrát, je také spokojený. Myslím, že to je taková win-win situace,“ poznamenal Vondráček.

Situace v dalších krajích

Kandidátku hnutí na Vysočině povede Drahoslav Ryba, který nedávno skončil na pozici generálního ředitele hasičského sboru. Z druhého místa ho doplní poslankyně Monika Oborná.

V Jihomoravském kraji hnutí do voleb povede vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, dvojkou bude vysokoškolský pedagog a poslanec Karel Rais. V Královéhradeckém kraji kandidátku povede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, za ní bude lékař a poslanec Jiří Mašek. V čele kandidátky ve Zlínském kraji opět bude Vondráček, za ním poslanec Marek Novák.

„Hodně se proti nám vymezují ty dvě koalice (Piráti a STAN a Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Myslím si, že o tom bude i volební souboj ve Zlínském kraji. Je to o celkovém přístupu k politice, a ačkoli je to třetí období, tak mě to spíš nakopává, protože se mi nelíbí některá ideologie, se kterou přichází například Pirátská strana,“ uvedl Vondráček.

V Praze bude lídrem poslanec Patrik Nacher, dvojkou přednostka Pracoviště preventivní kardiologie v pražském IKEM a poslankyně Věra Adámková. V Olomouckém kraji bude v čele kandidátky poslanec a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk, za ním šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

V Plzeňském kraji bude oproti předpokladům až dvojkou jeden ze zakládajících členů hnutí poslanec Jan Volný. V čele bude ředitelka Alzheimer centra Ivana Mádlová. Za lídrem moravskoslezské kandidátky - hejtmanem a poslancem Ivem Vondrákem - bude dvojkou ministr obrany Lubomír Metnar.

V Karlovarském bude podle předpokladů v čele poslankyně a bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, za ní bude lékařka a poslankyně Věra Procházková. V Pardubickém kraji dostal přednost lékař a poslanec David Kasal, dvojkou bude ekonomka Jana Hanzlíková. V Libereckém kraji povede kandidátku poslankyně a lékařka Jana Pastuchová, následovaná poslancem a zemědělcem Davidem Pražákem.

„Jsem přesvědčený, že zvítězíme. Otázka je jak a jak se potom podaří komunikovat koalici. Tomu se někdy říká druhé kolo voleb. Ale myslím si, že je to úplně otevřené a rozhodně jsou šance veliké,“ dodal Vondráček.