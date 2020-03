Buďte odpovědní. Vir nezná hranice, vzkazuje Babiš. Na vládě bude jednat o karanténě celého Česka

Vláda bude v neděli odpoledne jednat o karanténě celého Česka kvůli koronaviru. „Jsme ve válce s virem,“ řekl v pořadu Partie premiér Andrej Babiš (ANO). Lidé podle něj nejsou disciplinovaní a nedodržují karanténu. V rámci přisnějšího opatření by mohli chodit jen do práce a na nákup, uvedl premiér. Zároveň znovu zopakoval, že nehrozí nedostatek potravin. Vybrali jsme zásadní body, které v pořadu zazněly. Praha 14:37 15. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Andrej Babiš, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karanténa v Česku

„Dnes pravděpodobně přikročíme k nějakému opatření, pravděpodobně k tomu maximálnímu,“ uvedl na začátku pořadu Babiš. Později upřesnil, že od 16.00 bude jednat s vládou o tom, jestli se v celém Česku zavede karanténa. Lidé totiž podle něj nerespektují osobní karanténu, kterou jim přikážou hygienici a lékaři. Šíření koronaviru je trestný čin, připomněl.

Co by opatření mohla znamenat? Lidé podle Babiše budu moct chodit v podstatě jen na nákup a do práce. „Základem je, že lidé budou chodit do práce a z práce domů,“ řekl. „Musíme maximálně omezit styk,“ doplnil.

Jednat se má i o tom, jestli se budou dezinfikovat košíky a vozíky, jestli se v obchodech bude prodávat jen balené pečivo, nebo zda se zavřou recepce v hotelech.

Hromadná doprava

Podle premiéra vláda neplánuje, že by se zastavila městská hromadná doprava. „Naopak bychom ji posílili, aby se v ní lidé nemohli koncentrovat,“ upřesnil Babiš.

Roušky a respirátory

Největším producentem ochranných zdravotnických pomůcek je Čína a právě odsud se podle Babiše česká vláda snaží získat další roušky a respirátory.

„Potřebujeme poslat letadla do Číny, abychom zabezpečili materiál, který jsme tam nakoupili. Mluvíme s mnoha zahraničními státy o možných dodávkách. Včera večer dorazila na Bulovku další dodávka respirátorů. V pondělí budeme mít 52 tisíc respirátorů z Číny, ve středu očekáváme celkem 100 000 testerů. Do konce března by mělo být k dispozici až 1,8 milionu respirátorů,“ řekl premiér k dodávce ochranných pomůcek.

Upozornil ale, že některé vlády zakázaly vývoz tohoto materiálu. Z toho důvodu se i dodávka k nám opozdila. Jednu z českých firem, která objednala roušky v cizině, dokonce jeho partner v zahraničí podvedl a žádný zdravotnický materiál neposlal. „Domácí výrobci samozřejmě dělají všechno pro nás,“ dodal Babiš. Zároveň ale vláda jedná i s Vietnamem, USA nebo Indií.

Důležité podle Babiše je, aby se ochranné pomůcky dostaly do vytipovaných nemocnic. Praktici by měli provádět jen prioritní zákroky.

Pokud se lidé chtějí nechat testovat, musí nejdřív dát vědět svému lékaři nebo na hygienu. „Lidé mohou chodit na testy sami, ale musí mít konzultaci s hygienou,“ řekl Babiš.

Návštěva prezidenta

O současné situaci týkající se koronaviru v neděli odpoledne jednal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s českým prezidentem Milošem Zemanem. „Pan ministr zdravotnictví je právě teď u pana prezidenta,“ řekl během pořadu premiér.

V Česku je 231 nakažených

Počty nakažených v Česku stále stoupají. V 11 hodin, kdy byl premiér hostem Partie, bylo v Česku nakažených 231 lidí. „Evropa je centrem epidemie. Nevím, kolik lidí budeme mít večer,” řekl Babiš. „Předpokládáme, že to bude více než 300,“ podotkl. Zároveň znovu zopakoval, že testovat se mají všichni lidi. „Jsme ve válce s virem,“ dodal.

Stav pacienta v Nemocnici na Bulovce, tedy pražského taxikáře, se podle premiéra normalizoval. Potvrdil také další případ nákazy taxikáře ze stejné firmy. Pacient byl podle něj v 00.30 převezen do nemocnice ve velmi vážném stavu.

Jeden z nich je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) připojen na mimotělní oběh.

Případ prvního nakaženého taxikaře označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za „zlomový“. Muž byl totiž kvůli své práci v kontaktu s téměř stovkou lidí.