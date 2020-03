Musíme zamezit šíření viru do veřejného prostoru, řekl Babiš. Tvrdí, že mu nejde o pokutování občanů

Až se budou v sobotu tisíce českých turistů vracet z Itálie, dostanou SMS zprávu, že mají svůj pobyt oznámit lékaři, který rozhodne o dvoutýdenní karanténě. Pokud by někdo na výzvu nereagoval a do izolace se neuzavřel, hrozí mu třímilionová pokuta. Mimořádné opatření je reakcí na to, že v Česku je 19 lidí nakažených koronavirem, přičemž většina z nich pobývala v Itálii. Na otázky Radiožurnálu odpovídal otázky premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhovor Praha 22:05 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Proč se vláda rozhodla pro karanténu pro lidi vracející se z Itálie? Podle vás nestačil přístup, kdy se měl každý po příjezdu z Itálie sledovat, a když viděl příznaky, tak kontaktovat lékaře?

Nestačil. Víte, že dokonce máme lékaře, který byl nakažený koronavirem a ještě ošetřoval pacienty, takže jsme apelovali na nějakou odpovědnost lidí. Ale hlavní důvod byl dramatický vývoj toho, co se děje v Itálii. Tam za jeden den vzrostl počet nakažených o 769, počet mrtvých o 49. A my už víme, že v těch velkých státech - jako je Německo, Francie, Španělsko a hlavně Itálie - nejsou schopní šíření nákazy trasovat. Nejsou schopni zjistit původ prvního nosiče viru. U nás zatím zvládáme trasovat šíření viru, které probíhá zatím jen v rámci rodin. Jde o to, abychom to zachytili a aby se nestalo, že tady budou lidi, kteří budou mít vir a budou ho přenášet na další.

Do Itálie se v následujících dnech chystají další tisíce lidí. Neměla by jim vláda zakázat odjezd?

V rámci schengenského prostoru k tomu nemáme možnost. Samozřejmě lidem říkáme, aby do Itálie nejezdili. Ale to opatření, které je v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví - to rozhodl ministr zdravotnictví a to je zákon. To znamená, že všichni, kdo přijedou dnes (v pátek) po půlnoci, musí kontaktovat lékaře a ten je dá do karantény.

Když jste říkal, že apel na odpovědnost nestačil, proč věříte tomu, že lidé nebudou do Itálie dobrovolně odjíždět?

Protože musí vidět, jak se situace vyvíjí. Dnes je nárůst v Číně 167 případů za den. V Íránu je obrovský nekontrolovatelný nárůst. V Německu už od tisíce lidí nejsou schopni sledovat původ nakažení. Tam byl i Němec, který byl na mistrovství světa v biatlonu v Itálii. Proto jsme rozhodli o zrušení biatlonu v Česku (Světový pohár v Novém Městě na Moravě se koná bez diváků - pozn. red.). U nás nedochází k přenosu mezi občany, došlo k přenosu v rámci rodin. Je tam jeden případ, kdy občanka přiletěla z Bostonu, ale naštěstí ten vir začala vylučovat až u nás.

Nejpřísnější stát

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež se vyjádřil v rozhovoru pro Český rozhlas skepticky k rozhodnutí vlády. Podle něj není na místě, protože Italové do Česka stále mohou jezdit: „Pokud není doplněno ještě dalšími opatřeními, například aby Italové nemohli cestovat do Čech. V současnosti je jich u nás několik desítek tisíc a chystají se sem další,“ říká Papež. Nebylo by tedy odpovídající, aby vláda zakázala pobyt a příjezdy Italů do České republiky? Jsou jich tu podle pana Papeže desítky tisíc a ti také mohou představovat významné riziko šíření nemoci?

Samozřejmě, ale my na to nemáme žádnou možnost, nemáme na to zákon. Pochybuji, že jsou jich tu desítky tisíc. Jsou tady podnikatelé a je tady jedna rodina, která má ten nález koronaviru. Ale my jim to nemůžeme zakázat, my samozřejmě apelujeme na hoteliéry a majitele hotelů, aby se ptali, kdo k nim přichází. Snažíme se komunikovat i s Airbnb. Hotel kde se vyskytne vir zavřeme a bude v karanténě, takže je informování v zájmu majitelů hotelů. My v této chvíli nemáme možnost zabránit italským občanům sem jezdit.

Dohodli jste zákaz letů ze severu Itálie, to je také omezení dohod. Proč by to nešlo v případě pohybu osob?

Rozhodli jsme to a po nás následovalo Švédsko, pak Rakousko. My jsme byli kritizováni v Bruselu, že jsme nejpřísnější a zaznívají tam hlasy, že Itálie kolabuje a budou žádat o pomoc.

Takže se bojíte další kritiky z Evropské unie?

Já se nebojím. My k tomu přistupujeme odpovědně. Nechceme dovolit, aby se stalo to, co se stalo v Itálii, Německu, Francii a Španělsku. To je velký problém a my chceme zabránit, aby nedošlo k přenosu koronaviru ve veřejném prostoru.

Hostem je i odborník na zdravotní právo Ondřej Dostál. Když mluvíme o karanténě pro Čechy, kteří se vracejí z Itálie, co je to za druh karantény?

Ondřej Dostál: Tady musíme vycházet z toho, co napsalo ministerstvo zdravotnictví do opatření, za jehož porušení jsou tři miliony pokuta. Tam to bylo formulováno tak, že se nařizuje karanténa pouze osobám, které mají trvalý pobyt v České republice. Takže pokud jsem osoba, která nemá trvalý pobyt v České republice a přijedu do Česka z Itálie, pak se na mě to opatření nevztahuje. To je taková zajímavost. Pak se také nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, aby všem uložili karanténní opatření v podobě toho, že se musejí izolovat od ostatních osob na 14 dnů, což je poměrně přísné.

Pan premiér na tiskové konferenci upozornil, že za porušení karantény hrozí sankce až tři miliony korun. Je to podle vás vymahatelné?

Ondřej Dostál: Ona to není pokuta za porušení karantény, je to pokuta za porušení mimořádného opatření, které se vztahuje jen na osoby s trvalým pobytem v České republice. Takže pokud je osoba v karanténě bez trvalého pobytu v Česku, opatření se na ní nevztahuje. Je to tedy trochu neobratně zformulováno.

‚Zákony se mají dodržovat‘

Není podle vás to, co říkal pan Dostál, pravda? Že když se to opatření vztahuje jen na osoby s trvalým pobytem v České republice, tak může přijet kdokoliv odkudkoliv, a může tu nákazu přivézt?

Andrej Babiš: Lidé ve světě jsou vystrašení. Dopravci mají prázdná letadla, je to skutečně obrovský problém. Jsou různé reakce na to mimořádné opatření a rozumím tomu, co říká pan Dostál. Momentálně řeším to, že se budeme muset v rámci tohoto opatření podívat na dopravce, kteří nám volají, že chtějí vést zboží a jejich zaměstnanci by měli být v karanténě. Budeme muset vyřešit nějaké výjimky abychom neparalyzovali výrobní firmy.

Bude ale možné dodržování karantény vymáhat i pod tou zmíněnou sankcí? Jak zjistíte, kdo sem přijel? Operátoři mohou zasílat zprávy, ale nebylo by v rozporu s GDPR, kdyby stát zjišťoval, kdo byl v rizikové oblasti a jestli neodchází z domova.

Tohle je priorita, je to ohrožení národní bezpečnosti. My máme operátory, kteří budou zasílat SMS zprávy, ve kterých občany upozorníme na to, jestli nemají problém.

Takže je budete sledovat přes mobilní telefony?

Nebudeme je sledovat. My se 24 hodin denně snažíme zabránit tomu, co se děje v Itálii a Německu.

Jde o to, zda je možné naplnit to, co jste rozhodli?

Je tady nějaký zákon a zákony se mají dodržovat. Tady nejde o to, že chceme rozdávat pokuty tři miliony korun. Jde o to, že pokud to někdo podcení, a máme tady doktora, který ordinoval a byl nakažený, tak se omlouvám, ale tady jde o zdraví a životy lidí. Jsou tu ohroženi hlavně starší lidé, a ta úmrtnost v Itálii je obrovská. Věřte, že se tomu věnujeme a děláme vše pro to, abychom se vyhnuli stavu, jaký je v Itálii.

