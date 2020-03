ONLINE: Na vládě budeme kvůli koronaviru jednat o karanténě celé České republiky, řekl premiér Babiš

Vláda bude dnes odpoledne jednat o karanténě celého Česka kvůli koronaviru. „Lidé by měli zůstat doma, starat se o starší lidi, a i dnes pravděpodobně přikročíme k dalším opatřením,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie. Babiš poté upřesnil, že půjde nejspíš o karanténu České republiky. Lidé by podle něj mohli v podstatě jen do práce a nakoupit. Zároveň řekl, že v Česku už je 231 nakažených nemocí Covid-19. Sledujeme online Praha 11:11 15. 3. 2020 (Aktualizováno: 11:28 15. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„O detailech budeme teprve jednat. Mnoho lidí karanténu nerespektuje, vir se tak ale nejčastěji šíří,“ uvedl Babiš. Vláda zasedne v neděli v 16.00. Babiš zároveň řekl, že by nově mohlo být v obchodech všechno pečivo balené, dezinfikovaly by se košíky a vozíky a byly by zrušené recepce.

Městská hromadná doprava ale podle premiéra bude fungovat dál. „Chceme navýšit i hromadnou dopravu, aby v ní nebyla taková koncentrace lidí,“ dodal.

Už v noci z pátka na sobotu rozhodla vláda o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

231 nakažených v Česku

Podle Andreje Babiše (ANO) je stav pacienta v Nemocnici na Bulovce normalizoval. Potvrdil také další případ nákazy taxikáře ze stejné firmy. Pacient byl podle něj v 00.30 převezen do nemocnice ve velmi vážném stavu.

Případ prvního nakaženého taxikaře označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za „zlomový“. Muž byl totiž kvůli své práci v kontaktu s téměř stovkou lidí.

60872