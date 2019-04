‚Je to komplot, politická kauza.‘ Babiš reaguje na návrh obžaloby v kauze Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš (ANO), kterého policie navrhla obžalovat v kauze Čapí hnízdo, označil celou věc za politickou kauzu a komplot. „Je to spis, který se vysílá online,“ reagoval Babiš před novináři na dotaz Radiožurnálu na aktuální posun v kauze Čapí hnízdo. Vyšetřovatelé ve středu podali návrh na obžalobu Babiše i dalších aktérů v případu. Praha 13:07 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to živý spis a je to jenom důkaz, že je to politická kauza, že je to komplot. Protože nechápu, jak vy to víte dřív, než já. Můžete mi to nějak vysvětlit, proč to vědí média dřív ze živé kauzy, než to ví lidi, kterých se to týká,“ řekl na dotaz Radiožurnálu Babiš.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala totiž ve středu dopoledne pro iROZHLAS.cz uvedl, že policie navrhla obžalobu pro všechny obviněné s výjimkou premiérova syna Andreje Babiše mladšího, který byl z vyšetřování už v březnu vyloučen.

„To je spis, který se vysílá online. A váš iROZHLAS je v tom velice aktivní a vždycky má informace dřív než lidi, kterých se to týká,“ reagoval doslova český premiér na dotaz reportéra.

Hamáček: Musíme počkat

Babiš také odmítl, že by návrh na jeho obžalobu mohl mít vliv na koalici. „Proč by to mělo ohrozit koalici?! Nechápu vaši otázku,“ uvedl Babiš. S šéfem koaliční ČSSD Janem Hamáčkem prý o této záležitosti nejednal.

Hamáček pro ČTK uvedl, že vyčká, jak se ke kauze Čapí hnízdo postaví státní zástupce. „Že se kauza pana premiéra bude vyvíjet jsme věděli, a počítáme i s tím, že to může být negativním směrem. V tuto chvíli ale musíme počkat, jak se k celé věci postaví státní zástupce. Do té doby nebudu předjímat, co bude dál," uvedl Hamáček.

V koaliční smlouvě se přitom obě strany dohodly, že „v případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.“

K aktuálnímu posunu se na sociálních sítích vyjádřili i opoziční politici. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru napsal, že Babiš je v politice kvůli osobnímu zisku. Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila dělá premiér Česku ostudu.

Policie navrhla obžalovat premiéra této země, hrozí mu 10 let vězení. To je stav ČR v roce 2019 a snad také definitivní odpověď na otázky, proč Piráti odmítli jít s ANO do vlády. Pan premiér podniká aktivní kroky, které ukazují, že je v politice za účelem osobního zisku — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 17. dubna 2019

Policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Jestli je to pro někoho dobrá zpráva, tak pro něj. Čím dřív bude kauza u nezávislého soudu, tím dřív bude mít možnost očistit své jméno a zbavit svou zemi ostudy. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 17. dubna 2019

Šest obviněných

Stíhání se kromě Babiše a jeho manželky Moniky týká také Babišových dětí z prvního manželství Adriany Bobekové a Andreje Babiše mladšího, které vyšetřování celé kauzy zkomplikovaly.

Obě Babišovy děti totiž tvrdily, že jsou duševně nemocné a nemohou se tak účastnit stíhání. Detektivové ale měli za to, že se snaží vyhnout vyšetřování. Zatímco Bobekovou kriminalisté už vyslechli, v případě Babiše mladšího se to dosud zřejmě nepodařilo. Policisté ho tak v březnu vyčlenili k samostatnému vyšetřování, protože by mohl celé řízení zpomalovat.

Dále je mezi obviněnými bývalý předseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo a někdejší manažer Babišova Agrofertu Josef Nenadál, někdejší členka představenstva a donedávna náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová a také Babišův švagr Martin Herodes.

Policie řešila údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.