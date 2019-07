Lidovci by podpořili rozpuštění sněmovny, Parlament je dle Výborného zablokován problémy koalice

Lidovci jsou připraveni podpořit rozpuštění sněmovny, pokud by na takové hlasování došlo. Vyvolání předčasných voleb by bylo selháním premiéra Andreje Babiše (ANO), který nedokázal najít vládní většinu. Novinářům to v úterý po jednání celostátního výboru KDU-ČSL řekl předseda strany Marek Výborný. Uvedl rovněž, že o dalším postupu bude jednat s předsedy sněmovních stran. Praha 20:14 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Širší vedení lidovců také pověřilo Výborného, aby jednal s předsedy ODS, TOP 09, STAN o možném řešení aktuální politické situace. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Předčasné volby jsou selháním politiků, v tomto případě selháním Andreje Babiše,“ řekl Výborný.

„Pokud Andrej Babiš neumí vládnout České republice, nemá vládní většinu, tak KDU-ČSL říká jasně, pokud by taková situace nastala, nechť jsou karty rozdány znovu. My jsme připraveni v tom případě podpořit rozpuštění sněmovny, které by vedlo k vypsání předčasných voleb,“ uvedl.

Babiš zmínil možnost předčasných voleb v souvislosti se situací kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Prezident Miloš Zeman v květnu nepřijal jeho demisi a dosud ani nepřistoupil k jeho odvolání, které Babiš na žádost ČSSD poté navrhl.

Sociální demokraté dali najevo, že pokud by nemohli rozhodovat o svých ministrech ve vládě, ztratila by koaliční spolupráce smysl. Podle Babiše by odchod ČSSD z kabinetu de facto vedl k předčasným volbám.

Opomenutí občanů

Část ústavních právníků označila Zemanovo otálení s odvoláním Staňka za protiústavní. Celostátní výbor KDU-ČSL v úterý vyzval ústavní činitele, aby dodržovali ústavu i ústavní zvyklosti.

Širší vedení lidovců také pověřilo Výborného, aby jednal s předsedy ODS, TOP 09, STAN a případně i dalších demokratických stran o možném řešení aktuální politické situace. „Nestabilita, která tady je, se promítá negativně vůči občanům České republiky.

Vláda a Parlament jsou v této chvíli fakticky zablokovány problémy vládní koalice, problémy premiéra, který čelí jasnému střetu zájmů, který čelí trestnímu stíhání,“ řekl předseda lidovců. Podle něj vláda kvůli svým a premiérovým problémům neřeší věci, které trápí běžné občany.