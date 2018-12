Není důvod k odchodu Dostálové, tvrdí poslanec Volný. Podle Bendy se v ANO ‚zásadně neodstupuje‘

Podle soudního příkazu k domovní prohlídce Dostálová v roce 2016 jako náměstkyně rozhodovala o výdajích ve prospěch vyvolených osob mimo standardní úřední postup. Žádné obvinění ale nepadlo.

Dostálová vinu odmítá. Tvrdí, že si není vědoma žádného pochybení a ministerstvo podle ní poskytuje policii maximální součinnost.

„Určitě to není důvod k odstoupení. Není obviněna. Neberu to na lehkou váhu a policie koná. Počkejme, až udělá první kolo průzkumu a případně sdělí obvinění,“ řekl poslanec Jan Volný (ANO) ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„I když padnou obvinění – jako v případně premiéra –, tak v hnutí ANO se zásadně neodstupuje. Za chvilku se obvinění stane kvalifikací do této vlády,“ reagoval poslanec Marek Benda z ODS, která ministryni vyzývá k rezignaci.

Připomněl, že v minulosti členové vlády odstupovali při mnohem menších podezřeních. A zároveň se podivil nad tím, že již byl odvolán další z podezřelých, jímž je bývalý ředitel odboru regionálního partnerství v agentuře CzechTourism Aleš Pangrác.

„Jeho stačila vyhodit během 24 hodin, ale sama za nic nemůže. Tak buď se tam něco nekalého dělo a vyhazuje své podřízené – pak by měla převzít politickou odpovědnost –, anebo nedělo a pak vůbec nechápu, proč odcházejí lidé, kteří jsou spolu s ní podezřelí.“

Ani policie ještě neví

Podle Volného odvolaný ředitel Pangrác zřejmě podepsal smlouvy, které nebyly zcela v pořádku, a proto ho ministryně odvolala. „Ale to neznamená, že na tom participovala. Kdyby mezi nimi nějaká vazba byla, tak by to možná nebylo tak rychlé,“ reagoval.

„Zodpovídá náměstek za své podřízené? Vzpomeneme si ještě na kauzu ministra Alexandra Vondry? Ten odstoupil, protože pod ním se dělo něco podezřelého,“ namítl Benda s odkazem na kauzu Promopro, ve které nakonec nebyl odsouzen žádný ze státních úředníků, ale pouze dodavatelské firmy.

Volný trvá na tom, že k rezignaci ministryně není jediný důvod a odmítá i precedens případu někdejšího lidoveckého ministra Jiřího Čunka, který kvůli policejnímu vyšetřování odstoupil, a poté se do resortu opět vrátil.

„Neviděl bych v tom precedens, musíte to vidět v širších souvislostech. Pokud mám hodnotit pouze tuto kauzu v tuto chvíli, tak je na začátku a ani policie pořádně neví, o čem to je. K prostudování materiálů prý potřebuje čtyři měsíce. Nechme policii pracovat,“ uzavřel Volný.