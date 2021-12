Babiš: Chci být v opozici konstruktivní, panu Fialovi jsem zanechal dopis

Po čtyřech letech a 11 dnech končí v křesle předsedy vlády šéf vlády ANO Andrej Babiš. Je tak druhým nejdéle sloužícím premiérem České republiky, rekordmanem je Václav Klaus. O termínech očkování posilující dávkou, budoucí práci v opozici a spolupráci s novou vládou poskytl odstupující premiér Babiš rozhovor Radiožurnálu. Praha 10:46 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš na pohřbu Miroslava Žbirky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslední dva roky jste řešili pandemii koronaviru. Pojďme k té nejnovější zprávě. Můžete prosím potvrdit, že od čtvrtka mohou posilující dávku vakcíny proti koronaviru dostat dříve i lidé starší 45 let, tedy už po pěti měsících od dokončeného očkování?

Ano, to mohu potvrdit. Ten systém měl být připraven od deseti hodin dopoledne. Věková kategorie 45+ se může očkovat po pěti měsících. Věková kategorie 35+ od 5.ledna a 18+ 19. ledna. V každém případě hlavně v Praze jsou očkovací centra nevyužitá, takže by bylo dobré, aby se každý naočkoval co nejdříve.

Jak by podle vás nastupující vláda měla lidi přesvědčit k očkování?

To je na nich. Samozřejmě naše vláda dělala různé kampaně, pozitivní i negativní. Rozhodli jsme vyhláškou ministra o povinnosti očkování. Já nevím, z těch pěti stran každý říká něco jiného, tak uvidíme, co nový ministr zdravotnictví, jak rozhodne.

Už v pátek má na prvním jednání nová vláda premiéra Petra Fialy (ODS) řešit případné prodloužení nouzového stavu, který jste zavedli. Čísla, jak víme, postupně klesají a i nemocnicím se trochu ulevilo. Je podle vás nouzový stav tedy stále potřeba?

Tak pandemie klesá. Vracíme se na čísla, která jsme měli před měsícem. To znamená i na celkový počet hospitalizovaných. Klesá celkový výskyt případů i počet pacientů na JIP, takže to je otázka na příští vládu.

Váš názor?

Můj názor váhá, jestli má nová vláda pokračovat v omezeních. Já bych si samozřejmě přál, aby konec roku lidi mohli oslavit normálně, protože pochybuju, že nějaké opatření v tom zabrání. Takže jde o to, aby spíš to bylo organizované než nějaký zákaz. konec roku je specifický, takže uvidíme, jak se nová vláda k tomu postaví.

Dopis pro Fialu

Spolu s novým premiérem Petrem Fialou jste spolupracovali i na té výzvě k očkování. Zanechal jste v sídle vlády, ve Strakově akademii v Praze, pro nastupujícího premiéra Petra Fialu nějaký vzkaz?

Ano, to je překvapení.

Co v něm stojí? Můžeme to vědět?

V podstatě chci založit tradici tak, jak to dělají američtí prezidenti. Nechávají nějaký vzkaz. Tak jsem napsal panu premiérovi dopis, který mu předám. Je víceméně soukromý, ale oficiální. Já ho nezveřejním. Ale založení takovéto tradice by bylo fajn. A předám mu klíč od korunovačních klenotů.

Jak se vaše hnutí ANO zhostí opoziční role, když mluvíme tady o spolupráci nebo o komunikaci s Petrem Fialou? Budete chtít třeba s vládou spolupracovat na nějakých návrzích? Často jste říkal, že opozice vám jen hází klacky pod nohy. Budete dělat totéž, nebo se chcete přiklonit k nějaké konstruktivní spolupráci?

Já nemohu mluvit za všechny poslance, ale já bych určitě byl konstruktivní. A pokud mají pocit, že je to dobře, tak nebudu apriori říkat, že ten způsob prosazení je špatně. Hlavně u toho covidu - já myslím, že je potřeba přestat dělat politiku covidu. Bohužel ta nastupující vláda to tak dělala, já to tak dělat nechci.

Na opoziční roli se těšíme různě. Paní (Alena) Schillerová (dosluhující ministryně financí v demisi - pozn.red.) se strašně těší, kolegové i já. Samozřejmě. Pro mě je to nová věc, já jsem spíš na ty konkrétní věci než na to mluvení. Ale pokud mluvit budu, tak k věci, jako teď ohledně cen energií.

‚Není to potřeba řešit‘

Jste poslancem. Budete kandidovat na prezidenta po Miloši Zemanovi?

Ve čtvrtek jsem z Bruselu přistál ve tři hodiny a dával jsem už na palubě tři rozhovory, kde tahle otázka padla. Spal jsem hodinu čtyřicet minut.

Takže to ještě kvůli tomu nevíte? Jistě jste o tom přemýšlel…

Já to ještě nevím. Možnost nevylučuji, ale pro mě je nejdůležitější rodina, a oni nechtěli, abych vůbec chodil do politiky.

Tedy minimálně rok se jí věnovat budete, a pak bude otázka na místě?

Já myslím, že to není potřeba řešit teď. Já se k tomu vyjádřím později.