Chybějící odměny pro zdravotníky? ‚Vojtěch dostal za úkol najít peníze pro nemocnice,‘ říká Babiš

Jak se vládě daří bojovat s ekonomickou krizí po epidemii koronaviru? Proč někteří záchranáři stále čekají na odměny za nasazení v první linii? Co se děje uvnitř hnutí ANO? Na tyto otázky ve vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu odpovídal premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Praha 21:47 16. června 2020

Nenašli jste dostatečnou podporu pro to, aby v úterý sněmovna v režimu legislativní nouze zvýšila plánovaný deficit státního rozpočtu z 300 na 500 miliard. Nakonec jste ustoupili. Svoláte kvůli tomu příští týden mimořádnou schůzi. Nepodcenili jste to? Vláda o navýšení schodku rozhodla minulé pondělí, před osmi dny - neměli jste o tom s dalšími stranami jednat dříve než v pondělí a v úterý?

My jsme to nepodcenili. Samozřejmě je velice neobvyklé, že se tolikrát schvaluje rozpočet, navrhujeme ho předschválit už počtvrté. Nyní má vládní rozpočtová rezerva jenom sto milionů. Potřebujeme hlavně příspěvek obcím, který jsme navrhli, těch 1200 korun. Převzal to Senát, ale byl to návrh vlády.

Ano. To je 12,8 miliardy například. Těch kritizovaných 137 miliard korun vim velice do detailu, kam to má jít. Jsem velmi překvapený, že je k tomu takový odpor, když nás opozice kritizuje, že peníze nedáváme. Máme skvělé veřejné rozpočty, teď nám v tom brání. A překvapila nás i KSČM, která nás kritizuje. Jednáme s Piráty, KDU-ČSL, jednáme s KSČM a snažíme se získat podporu. Protože jsme něco schválili, ale peníze nemůžeme vydat, protože není rozpočet a zákon to nedovoluje.

Překvapilo vás stanovisko komunistů, že se v pondělí objevil požadavek na detailní rozepsání 137miliardové rezervy? Vy jste to předložili jako pozměňovací návrh v úterý před jedenáctou hodinou dopoledne. Nemohlo tohle být dřív, kdybyste jednali už minulý týden?

Možná to mohlo být dřív, to uznávám, ale to je na ministerstvo financí.

Podcenilo to ministerstvo financí?

Nepodcenilo. My jsme v režimu, že požadavky stále přicházejí. Teď řešíme cestovní ruch, který chceme podpořit. V úterý jsme ráno jednali s asociací hoteliérů. Chceme podpořit ubytovací kapacity, hotely. Jednal jsem ráno se starostkami ohledně existence základních škol kolem Prahy. My vyzvali všechny, kteří mají připravené projekty na investice, aby to předložili. My ty peníze chceme dát. Nikdy nebylo 200 miliard na investice.

Máte schůzky, řešíte další věci, ale chybí základ - chybí navýšení deficitu. Nepřijde vám celkem logický požadavek opozičních poslanců, kteří mají kontrolovat vládu, že se jim nelíbí jakýsi bianco šek, že by vládě dali 200 miliard rezervu?

Přijde, vždyť jsem to uznal. Říkám ano, já tomu rozumím. Ministerstvo financí to napravilo. Takže dnes 137 miliard. Žádný bianco šek už neexistuje a je tam vládní rozpočtová rezerva 36 miliard. My jsme více než 100 miliard rozepsali do detailu a paní ministryně financí to rozdala, dala to k dispozici jednotlivým parlamentním stranám a teď doufám, že na základě této informace se k tomu postaví pozitivně.

Na koho spoléháte nejvíc z těch stran, o kterých jste mluvil, KSČM, Piráti, KDU-ČSL?

Každá strana má nějaký názor. Komunistům se nelíbí výše deficitu, myslí si, že by to mohlo být méně.

Nestačilo by třeba schválit 450 miliard?

Je to těžké odhadnout, inkaso daní je nemožné. Daně platíme všichni. Nevíme, jaká bude spotřeba, nevíme, kolik budou firmy exportovat. To jsou věci, které se těžko odhadují.

Tím spíš, je těch 500 miliard nepřekročitelných? Připouštíte, že ještě za sněmovnou přijdete?

500 miliard je návrh, který předpokládá, že už bychom znovu za sněmovnou nechodili. De facto je rezerva 36 miliard, a to není až tak závratné číslo, aby to sněmovna nemohla uznat. Máme zájem, aby byl deficit co nejmenší, ale těžko to můžeme přesně spočítat.

Vy jste i v tomto pořadu řekl, že nemůžete obcím vyplatit těch necelých 13 miliard, pokud deficit nebude navýšený. Na druhé straně, vy chcete navýšit o 200 miliard, tady jde o 13 miliard. Neberete si v této argumentaci obce jako rukojmí?

Ale to je status quo. Teď je ve vládní rozpočtové rezervě 100 milionů. A my navrhli 1200 korun, opozice navrhovala 1000.

Kdybyste chtěli za každou cenu přidat těch 13 miliard, mohli jste souhlasit se 450 miliardami, domluvit se s KSČM a mohlo to být schválené.

Mám tady rozpis na téměř 101 miliard. A to ještě nemáme vyřešený cestovní ruch. Chceme 4000 korun poukázku do lázní. Chceme podpořit ty, kteří půjdou do lázní. Takže nemáme vyřešené další věci. Máme kůrovce, boj proti suchu. Máme dotace na sociální služby, které ještě nebyly vyplaceny ve výši 5,3 miliardy. Máme silnice dvojky, trojky opravy, to je 4-6 miliard. A další věci. Je to rozepsané do detailu.

Předčasné volby

V té souvislosti, tak jak se během dne debatovalo o tom, jestli bude dostatečná podpora na dotaz serveru iDnes.cz připustil, že kdyby se vám nepodařilo prosadit své rozpočtové plány, že by to mohlo vést k předčasným volbám. Potom jste to mírnil na twitteru a tiskové konferenci. Jak to tedy je? Co by se muselo stát, abyste uvažoval o předčasných volbách?

Pokud bychom nemohli prosazovat politiku vlády, která znamená to, že chceme udržet zaměstnanost, že chceme podpořit podnikatele, živnostníky a hlavně investice.

Neumím si představit, že by opozice řekla: nechceme navyšovat důchody, nechceme navyšovat platy učitelů, co jsme slíbili, nechceme investovat. Potom by nám nic jiného nezbylo než se zeptat, co tedy ta opozice chce. To byla čistě hypotetická otázka.

Pokud premiér veřejně mluví o předčasných volbách, tak je relevantní se ptát, za jakých okolností by o nich uvažoval.

Pokud bychom nemohli ve sněmovně prosadit naše návrhy podpory ekonomiky, občanů, důchodců a tak dále, tak už bychom mohli těžko pokračovat.

Kdyby nebyla podpora pro 500 miliardový deficit, tak už by to bylo impulsem?

To je rozpočet na tento rok, předpokládám, že se nám to povede. Pokračovali jsme v jednáních, jednal jsem s panem předsedou Hamáčkem, koordinovali jsme se, mluvili jsme s paní Vostrou. Paní Schillerová mluví s Piráty, KDU-ČSL. Takže pokračujeme a myslím si, že je nakonec přesvědčíme.

Ještě k příštímu roku, máme představu, jaký by měl být řádově deficit v roce 2021?

Nemám představu, ale splníme programové prohlášení vlády. Těžko to odhadovat. Budeme dělat makro v srpnu. Nejprve v srpnu budeme mít nějakou představu, nějaký odhad na příští rok. Celý harmonogram rozpočtu se posunul. Nebude to do konce září, ale až koncem října. První verze rozpočtu na rok 2021 bude koncem srpna. Teď znovu řešíme rozpočet na rok 2020.

Povinnost nosit roušky

Zítra to bude měsíc, kdy skončil nouzový stav kvůli epidemii koronaviru. Šéf Státního ústavu zdravotnických informací a statistiky minulý týden řekl, že o epidemii už můžeme mluvit minulém čase, že Česko nemá plošný problém, že jsou tu jenom lokální ohniska, přesto i měsíc po konci nouzového stavu zůstává plošně povinnost nosit roušky. Je to podle vás, jako podle předsedy vlády, na místě? Je potřeba mít roušku třeba v autě, když jedu s kolegou, tak jak podle těch stávajících předpisů, to tak má být? Je potřeba ji nosit v uzavřených prostorách v okrese, kde už řadu týdnů nebyl ani jeden nakažený?

To není otázka na mě, to se musíte zeptat epidemiologů, my jsme od samého začátku téhle epidemie naslouchali a vlastně exekuovali to, co řekli epidemiologové a hygienici. A proto jsme to zvládli, a proto jsme zachránili tisíce životů a občané určitě vědí, co se stalo v jiných zemích.

To znamená, že na to nemáte nějaký silný názor, vy jste v nedělním shrnutí mluvil o tom, že to má psychologický efekt, nošení roušek.

My jsme bojovali s Karlem Havlíčkem. Prosadili jsme například, že obchodní centra se neotevíraly 8. června ale podstatně dříve. Vnímáme, co nám lidi píšou. Epidemiologové taky nemohli simulovat všechny životní situace. Já jsem na Velikonoční pondělí hledal veterináře a všude bylo plno. Zároveň bylo zakázáno stříhat psy, což je samozřejmě nesmysl, takže tam různé chyby byly. My jsme je napravovali, my jsme vnímali, co nám řekli lidi. A zvládli jsme to.

Kdy bychom měli odložit roušky?

Co nejdřív. Bojovali jsme za to, aby znovu byly veletrhy, aby byly Brněnské veletrhy a další veletrhy, aby byly znovu konference. Chceme se co nejdřív se vrátit do normální situace.

Co to znamená, co nejdřív, do konce června?

Nechci říkat, to není na mě. Musíte zavolat ministrovi zdravotnictví.

Předpokládám, že o tom jednáte a že se o tom bavíte.

Nejednáme, více méně nám to oznamuje ministerstvo zdravotnictví, my už to moc na vládě neřešíme. Soustředíme se na ekonomické záležitosti a ministr zdravotnictví oznamuje tyhle věci a my na něj tlačíme, aby to bylo co nejdřív. Ale musíme být opatrní a musíme se připravit na eventuálně druhou vlnu. Proto máme tu Chytrou karanténu, máme aplikaci e-rouška, která získala dokonce mezinárodní cenu.

Mimochodem, vy tu aplikaci používáte?

Ano, ano, mám ji v jednom mobilu.

Pro případ druhé vlny, vy jste se minulý týden setkal se zástupci americké firmy, která vyvíjí vakcínu proti covid-19, a která vlastní továrnu v České republice. Továrna by byla schopná tu vakcínu vyrábět. Domluvili jste se na něčem konkrétním, třeba na tom, že by Česká republika měla přednostní přístup k vakcíně, pokud projde všemi testy?

Byl jsem velice mile překvapen, že tady je americký investor. Koupil tu fabriku za 137 milionů euro. Za obrovskou částku. Přijelo za mnou vedení, informovali mě o tom, že na tom vývoji pokračují úspěšně. Už tu vakcínu testují na covid-19 v Austrálii na lidech. Mají v plánu příští rok začít vyrábět a cíl je vyrábět miliardu vakcín, to by bylo skvělé.

Měli bychom přednostní přístup?

Přednostní přístup psychologicky určitě. Myslím, že pokud budou vyrábět miliardu, tak nějaký příslib určitě bude existovat. Ale tady ještě není certifikace SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv, pozn. red.), takže je to ve vývoji. Chtějí investovat další peníze, chtějí zaměstnat až 300 dalších lidí. Je to skvělá zpráva, že si americká firma vybrala právě Českou republiku pro investici. A pokud jste teďka nedávno viděl, kterých deset zemí je nejlepší pro investice z celého světa, tak právě tam byly jenom tři evropské země. A to bylo Polsko, Velká Británie a Česká republika, to je samozřejmě velice úžasné a skvělé.



Odměny pro zdravotníky

Sliboval jste už začátkem dubna zdravotníkům, že za své nasazení dostanou odměny, mluvil jste o desítkách tisíc korun měsíčně, máme polovinu června, samo ministerstvo zdravotnictví přiznává, že řada zdravotníků ty odměny v té slibované výši nedostala. Podle ministerstva to definitivně vyřeší nová úhradová vyhláška, která má platit od prvního července. Štve vás, že slib, který jste řekl, není po více než dvou měsících splněn?

Pane redaktore, já sliby plním.

Ale tenhle slib objektivně splněn není.

Je splněn, dokonce i přeplněn. Navrhl jsem za státní pojištěnce tento rok 20 miliard a příští rok dalších 50 miliard, takže to je celkem 73 miliard. Oddlužili jsme asi šest nemocnic, to je šest a půl miliardy. Systém zdravotnictví není stejný jako u sociálních služeb, kde jsme vlastně určili konkrétně odměnu. Pan ministr to má za úkol.

Náš problém je v tom, že máme tady fakultní nemocnice, krajské nemocnice a městské nemocnice. Já jsem tenhle systém nevymyslel, nikdy to takhle nemělo fungovat. Měly být nemocnice centrálně financovány zdravotními pojišťovnami, ne, že teda má stát nějaké nemocnice, a kraj nemocnice. Uložil jsem panu ministrovi (Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví), aby našel systém a dorovnal ty nemocnice, které nedostaly anebo neměly tolik peněz. On na tom pracuje.



A to že to není, to vás neštve?

Ale samozřejmě mě to štve, ale já jsme nevymyslel tenhle byrokratický stát. Bojuju s tím. Všechno dlouho trvá, já na to tlačím. Ale podstata je, že nikdy do zdravotnictví tolik peněz nepřišlo. A jsou samozřejmě nemocnice, kde byly v první linii s covidem a nad plat dostali někteří i dokonce, jak mi bylo řečeno, až 90 000 měsíčně.

Ale na druhé straně byl jsem v Táboře, tam dostali 1400. To je skandální, to se mi nelíbí. Nemocnice, které jsou mimo vlastnictví státu, řekněme, že nedostaly tolik peněz, jako ty ostatní. Potřebujeme to DRG. To znamená, že každá nemocnice, když udělá nějakou operaci, tak za to dostane stejné množství peněz.

Kdy to bude?

No tak myslím od příštího roku, tam je několik položek, kde nemocnice budou dostávat stejně a já bych jen upozornili, že my to zdravotnictví máme od roku 2017 a snažíme se to napravovat.

Což už je čtvrtý rok.

Není to čtvrtý rok. Můžeme si přečíst, co bylo zdravotnictví v roce 2013. Přečtete si zprávu o korupci ve zdravotnictví v Evropě.

Krajské volby

Výbor hnutí ANO má příští čtvrtek schvalovat kandidátky do krajských voleb. Vy jste v rozhovoru pro sobotní Právo řekl, že otázky na to, kdo bude v čele kandidátky třeba ve středních Čechách, jsou předčasné. Znamená to, že opravdu v některých regionech máte v tuto chvíli víc variant?

To netuším, to jsou krajské organizace, které to budou navrhovat.

Krajské organizace, pokud vím ve středních Čechách například organizace schválila paní hejtmanku Jermanovou Pokornou?

Šel jsem do politiky proto, abych byl hlavně ve vládě, abych vlastně prosazoval myšlenky, se kterými jsem založil hnutí. A to, že se občas stane, že v rámci samosprávy někteří naši kolegové mají různé přešlapy, samozřejmě mě to štve. A proto je to odpovědnost krajských organizací. Já jsem jim to několikrát vyčetl. Dělám maximum pro to, abych realizoval program a myslím, že ty výsledky máme. Ale potom, když jsou nějaké problémy v krajích, tak to samozřejmě má negativní vliv na hnutí.



Bude tedy měnit v některých regionech nebo budete chtít měnit ty lídry, které schválily krajské organizace?

To schvaluje výbor a ten výbor zasedne asi do konce června.

A vy na to nemáte silný názor jako předseda hnutí?

Mám na to názor. Naši hejtmani budou muset ukázat, jakou práci v kraji odvedli. Ve volbách je potom voliči buď podpoří, nebo nepodpoří. Nejsem kandidát na hejtmana, chci vyhrát volby v roce 2021.

To znamená, že krajské volby pro vás nejsou důležité?

Jsou důležité, naši lidi tam pro nás získávají body. Ne, že je ztrácejí. Takže samozřejmě jsou důležité.

Předsednictvo ANO v úterý řešilo situaci v Brně, tam jste rozpustili celou městskou organizaci, ve čtvrtek jste v té souvislosti řekl, potom i napsal na sociální sítě, že jste neobětoval deset let života na to, aby to ve finále někdo kazil. Kdo to Brně kazil?

Vraťme se do října 2013. Tam hnutí ANO skončilo druhé. A co se stalo, stalo se. Hnutí ANO začínalo a někteří politici z tradičních stran jako ODS a ČSSD zjistili, že je tady nějaké hnutí a možná by bylo dobré do toho hnutí nějak proniknout. Pan Švachula přišel z ODS.

Dobře, ale není jediný, například pan ministr zdravotnictví, také přišel z ODS.

Z ODS přišel zločinec Švachula, stejně tak paní Vildumetzová, která je velice úspěšná politička. Neměli jsme žádnou zásobu lidí. My jsme hnutí, my jsme otevření. Proto ve vládě většina ministrů za hnutí ANO nejsou členové hnutí. Řekl jsem jasně, padni, komu padni.

Jsem jsem zakladatel hnutí, já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval a nenechám si to zničit takovými aférami. Proto jsme zrušili celé Brno, je svolán mimořádný krajský sněm jihomoravské organizace, který bude volit tajnou volbou. Zvolí si nové vedení, které bude znovu stavět Brno. Jasně jsem řekl, že takových lidí se musíme zbavit. Je to chyba krajů samozřejmě a já jsem se k tomu jasně vyjádřil, že je to nepřijatelné, a není možné, aby se to někde opakovalo.



V pátek vás čeká video summit Evropské unie, bude řešit Evropský plán obnovy, připomeňme, že Evropská komise navrhuje, aby si unie jako celek poprvé v historii půjčila 750 miliard euro, vy chcete změnit přerozdělovací klíč, máte už dostatečnou podporu?

Tam nejde o podporu, mám úplně stejný hlas jako paní kancléřka Merkelová nebo prezident Macron.

To znamená, že jste rozhodnut, pokud neprosadíte svůj pohled, že to budete vetovat.

Je skandální, že někdo říká že, koronavir měl vliv na nezaměstnanost od roku 2015 do 2019, to je nesmysl. Česká republika je nejlepší v Evropě, máme nejnižší nezaměstnanost. De facto nám berou 6,5 miliardy euro, to je obrovský balík peněz. To je to je 170 miliard korun.



Pokud neuspějete, budete to tedy vetovat?

Budu bojovat za české zájmy. Ano, proto jsem český premiér.



Budete to případně vetovat?

Chci to vysvětlit kolegům. Že zkrátka tenhle systém je šitý na míru některým zemím jako je Španělsko, Itálie. Těm, kteří měli vysokou nezaměstnanost a my jsme měli nízkou. Proto máme být penalizováni. Měli jsme nízké zadlužení, máme nízké zadlužení, tak proč by měli být penalizováni ti úspěšní? A my jsme byli úspěšní.