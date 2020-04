Babiš: Původní plán uvolňování opatření chceme s Havlíčkem posunout o dva týdny dopředu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v rozhovoru pro televizní stanici FTV Prima uvedl, že bude spolu s ministrem průmyslu, dopravy a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) prosazovat, aby se zavedená protikoronavirová opatření uvolňovala rychleji, než je momentálně naplánováno. Podle něj by se uvolňování opatření mohlo posunout o dva týdny dopředu. Praha 22:53 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl uvolňování opatření uspíšit o dva týdny oproti původnímu plánu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářská komora v úterý uvedla, že současný vládní harmonogram uvolňování opatření proti novému koronaviru může být diskriminační pro velkou část podnikatelů, uvolňování by podle ní mělo být rychlejší.

Babiš svůj postup zdůvodnil tak, že vláda v každém případě bude reagovat na odezvu podnikatelů. „Já a pan Havlíček určitě budeme prosazovat, abychom spojili veškeré obchody do plochy 2500 m². Celý ten původně plánovaný harmonogram bychom chtěli posunout o dva týdny dopředu, začalo by se už od pondělí, takže bychom se vším skončili na konci května,“ uvedl Babiš na Primě.

Dodal, že záleží na souhlasu epidemiologů, podle něj se však situace vyvíjí dobře. O uvolňování opatření a vývoji epidemie bude vláda diskutovat ve středu.

Jednání hospodářské komory

Hospodářská komora a partnerské organizace jednaly podle jejího prezidenta Vladimíra Dlouhého s epidemiologickým týmem ministerstva zdravotnictví. „Epidemiologové vnímají naši pozici,“ řekl Dlouhý. Jsou připraveni vést diskuse o urychlení obnovy provozů i otevření hranic, dodal. Obě strany se budou pravidelně setkávat.

Otevření gastronomických zařízení na konci května nebo začátkem června by mohlo být likvidační pro mnoho z nich. V případě příznivé epidemiologické situace by se podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka mohly zahrádky otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím počítá od 25. května. „Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven,“ řekl Stárek.

Otevřít by se podle Stárka měla také otázka zprovoznění ubytovacích služeb. Fungovat by mohly začít v květnu alespoň malá ubytovací zařízení s kapacitou od pěti pokojů, uvedl.

Vládní harmonogram by mohl fatálně zasáhnout podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka asi třetinu obchodů. Velmi poškozeni budou především prodejci oblečení a obuvi, které opatření připraví o prodej jarních kolekcí. Současný plán by mohl také výrazně poškodit knižní trh.