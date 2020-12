Zmocněncem pro očkování se stane Babiš. ‚Mám s resortem zdravotnictví celoroční zkušenosti,’ řekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování proti nemoci covid-19, stane se jím sám. Řekl to v neděli novinářům při návštěvě nemocnic v Praze, kde chce řešit přípravy na očkování. Premiér také v neděli zopakoval, že je Česko na očkování připraveno a vše je prováděno podle plánu. Připustil ale, že kampaň ministerstva zdravotnictví k očkování by měla být lepší. Praha 10:17 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Post zmocněnce pro očkování obsadí český premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš ještě v pondělí uváděl, že navrhne vládě zřízení funkce vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19. Premiér ji nabídl bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi (za ANO), který ale nabídku odmítl. Babiš v neděli popřel, že by od plánu na vytvoření zmocněnce ustoupil kvůli odmítnutí Prymuly.

Ministerstvo od října nespustilo slibovanou kampaň. Nyní ruší vypsaný tendr, vsadí na dobrovolníky Číst článek

„Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já,” zdůvodnil v neděli změnu svého rozhodnutí.

V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že vakcína proti covidu-19 by do Česka mohla dorazit už 26. prosince. První dodávky v řádu desítek tisíc dávek budou podle Blatného distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic.

Tyto nemocnice mají pro očkování připravený rezervační systém podobně jako pro antigenní testování.

Třeba kampaň pro informování veřejnosti o očkování, která má také bojovat s dezinformacemi o vakcíně proti covidu-19, ale zatím vázne. Ministerstvo sice už minulý týden zveřejnilo v novinách inzerát zdůvodňující, proč by se lidé měli nechat očkovat, ale Babiš ho zkritizoval. Označil ho za katastrofální.

Babiš také již dříve uvedl, že ministerstvo zdravotnictví má s propagací očkování zpoždění. Tento týden ve středu ministerstvo zveřejnilo podmínky kampaně týkající se covidu-19 za 37,9 milionu korun, která má začít v polovině ledna. V pátek ale Blatný uvedl, že ministerstvo připravuje společně s úřadem vlády kampaň o covidu-19, která začne ještě před Vánocemi.