Kritika od Babiše byla vůči nám podpásovka, říká členka odborné skupiny Tachezy

Viroložka Ruth Tachezy, členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví (MeSES), odmítla kritiku za údajně pozdní doporučení k opatřením proti šíření koronaviru. „Je to asi trochu podpásový útok od pana premiéra na MeSES, když ví, že ta situace byla jiná, možná zcela anomální a do určité míry ji lze přisuzovat jemu," uvedla to v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 12:23 12. dubna 2021

Je otevření škol bezpečné? Aby se neopakovala situace, kdy je kvůli zhoršené epidemické situaci budeme muset brzy zavírat?

To, co jsme doporučili za skupinu MeSES, jsme považovali na základě všech dostupných odborných článků a modelů za minimum, které můžeme otevřít. Ve chvíli, kdy jsme toto navrhovali, jsme zdůraznili, že se nejedná o žádné rozvolnění, že se jedná o první krok, abychom mohli to nejdůležitější udělat, a to nechat chodit děti do školy. Byla tam striktní kritéria a bylo velmi zdůrazňováno, že to nesmí být doprovázeno dalším otevíráním, případě uvolňováním jiných aktivit.

Takže za současné aktivity by to mělo vydržet?

To, co jsme doporučili, je naprosté minimum. Musíme počkat minimálně 14 dní, jak budou vypadat čísla, a pak můžeme zvažovat další fázi dva, jak jsme navrhli v našem stanovisku. Fáze dva je charakterizována nejenom reprodukčním číslem pod 1, ale také indexem rizika a sedmi až čtrnáctidenní incidencí. Ve chvíli, kdy vláda uvolní něco jiného, tak nebudeme moci zvažovat toto rozvolnění.

Jakým rizikem může být otevření obchodů v souvislosti s tím, co říkáte o školách?

Stále opakujeme, že otevření obchodů je jedna věc a druhá věc je ta, že se tím extrémně zvedne mobilita lidí a je to rizikové zejména z hlediska setkávání většího počtu lidí. V situaci, kdy jdou čísla velmi pomalu dolů, na to, jak by mohla jít, vláda už předtím nedodržela to, co jsme doporučili, a to sice primárně zavření průmyslu nebo alespoň zvýšenou frekvenci testování, no tak je to velmi rizikové. To, co bylo nad rámec našeho doporučení, s námi konzultováno nebylo.

Je tam nějaký informační chaos? Protože premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera na sítích uvedl, že MeSES dává své doporučení ministru zdravotnictví pozdě. To ostatně již vyloučil váš kolega Jan Kulveit. Mezioborová skupina pro epidemické situace se podle něj nemůže vyjadřovat v předstihu k něčemu, co je bez jejího vědomí rozhodnuto v rozporu s jejím odborným názorem, uvedl to na twitteru. Váš názor?

Ano, to je přesně ono a velmi mě to překvapilo, protože pan premiér věděl už předtím, jak ta situace nastala a že jsme vydali nějaké doporučení. Dozvěděl se to z tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví, že tam dali jiná čísla, a na to jsme samozřejmě reagovali a o tom je samozřejmě pan premiér informován.

A on znovu ve svém pořadu „Čau lidi“ napadl MeSES, která je mimochodem zcela dobrovolnou skupinou pracující zdarma nezávislou na vládě a ministerstvu, že dáváme pozdě svá stanoviska, což nebyla pravda, on o tom věděl a znovu to použil ve svém programu „Čau lidi“.

Dokážete si tedy vysvětlit, jak došlo k „zaškobrtnutí“ nového ministra zdravotnictví o setkávání lidí? Původně deset a dvacet, deset lidí uvnitř a dvacet venku, pak zase krok zpět na současný stav dva dva?

Já mohu pouze spekulovat, ale domnívám se, že při změně pana ministra, což bylo přesně v době, kdy to vydali, tak zřejmě někdo na ministerstvu dopsal nějaké číslo, protože měl nutkavou potřebu tam nějaké číslo změnit, tak tam lehkomyslně dal nějaké číslo a domníval se, že to není závažné.

Já si to jinak vysvětlit neumím a ani bych to v tento moment nepřisuzovala novému panu ministrovi, protože jestliže se ze dne na den ocitnete v této funkci a v mezičase někdy o půlnoci se vytváří toto mimořádné opatření, tak se obávám, že člověk má své limity.

Měla by se nastavit nějaká jiná informační pravidla, nebo by měl premiér více naslouchat?

Je to asi trochu podpásový útok od pana premiéra na MeSES, když ví, že ta situace byla jiná, možná zcela anomální a do určité míry ji lze přisuzovat jemu, protože měnil jednoho ministra za druhým...

Vyjasníte si to ještě?

Já s panem premiérem nekomunikuji, komunikuje s ním pan doktor Smejkal. Na naší skupině jsme to probrali a s novým panem ministrem zdravotnictví jsme si vyjasnili, jak nastavíme komunikaci, abychom vše dodávali včas, pokud to půjde stihnout.