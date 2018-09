Babiš řekl, že komunisté se měli po revoluci zakázat. ‚Potrefená husa vždy nejvíc křičí,' zní z KSČM

„Měli KSČM zakázat.“ Tak mluvil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš během návštěvy Německa, když uctil památku obětí komunismu.

Jeho slova se ale nelíbí některým zástupcům strany – například podle místopředsedy strany Stanislava Grospiče „potrefená husa vždy nejvíc křičí“.

Chtějí proto, aby šéf kabinetu svůj výrok vysvětlil, jak vyplývá z ankety iROZHLAS.cz mezi komunistickými poslanci.

Sám předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že tvrzení považuje za „populistický předvolební výrok". Praha 7:03 11. září 2018

Výrok k dění po sametové revoluci v roce 1989, jehož znění přinesla ČTK, Babiš pronesl minulou středu, když pokládal věnec u památníku Berlínské zdi. Jeho kabinet přitom komunisté ve sněmovně tolerují. Podle premiéra šlo však o jednorázovou podporu. „Komunisti, KSČM nemá na naši vládu žádný vliv,“ uvedl k tomu dále.

Svá slova posléze potvrdil i pro Lidové noviny. K výrokům ohledně komunistů ho prý motivovaly dotazy kancléřky Angely Merkelové. Sněmovnu přitom na podzim čeká klíčové hlasování o rozpočtu, jak upozornil deník, a hlasy komunistů bude Babišova vláda potřebovat.

Redakce iROZHLAS.cz se proto na celou záležitost zeptala všech poslanců KSČM. Dotazy zněly následovně: Jak výroky premiéra hodnotíte a budou mít vliv na vaše další hlasování? Z 15 zákonodárců na otázky reagovalo 11. Většina uvedla, že se jim výroky šéfa kabinetu nelíbí, část je chce řešit i na poslaneckém klubu, který zasedne v úterý před jednáním sněmovny.

„Když se vládní většina opírá o naše hlasy, tak nerozumím logice, proč by to tímto způsobem říkal. Jestli to byl aktuální úlet nebo myšlenkové selhání. Určitě budeme jednat o tom, jak se k tomu postavíme. On si na nás tohle nemůže dovolovat,“ reagoval například poslanec Jiří Valenta.

Podle Valenty by tak svůj výrok měl Babiš vysvětlit. Není totiž podle něj navíc jasné, jak přesně zněl. „Někdo totiž tvrdí, že řekl: tak jste měli komunisty už v devadesátých letech zakázat. Další varianta je, že řekl: tak měla být zakázána. Dokonce uvažuju o tom, že ho budu interpelovat," doplnil.

Grospič: Popírá svou minulost

Kritický je i místopředseda KSČM Stanislav Grospič, který jeho výrok dává do souvislosti s nadcházejícími komunálními a senátními volbami. Připomíná zároveň spolupráci na vládní úrovni i to, že Babiš byl před revolucí členem komunistické strany.

„Jestli si myslí, že se bez nás obejde… Je to o matematice, já jsem myslel, že umí počítat líp, když se dopracoval k takovému majetku.“ Alexander Černý (poslanec KSČM)

„Mě ty výroky do určité míry pobavily. Když chci s někým spolupracovat nebo od něj něco potřebuji, alespoň tedy parlamentní podporu, tak se chovám korektně a nesnažím se překrýt populistickými vyjádřeními tlak, který je na něj bezpochyby činěný,“ popsal.

Podle Grospiče jde tak o výrok „mimo mísu“. „Potrefená husa vždy nejvíc křičí a tady se jednoznačně ukazuje, že on, který byl dlouho člen komunistické strany, tak křičí, že měla být zakázána, a popírá tak vlastně svou komunistickou minulost,“ doplnil.

Podobně mluví i Ivo Pojezný. „Já jsem ty jeho výroky neslyšel. Pokud vím, hovořil o KSČ. My jsme KSČM po roce 1990. Pokud by mluvil o nás, tak by to mohlo na naši podporu existence této vlády mít vliv.“

Podle šéfa poslaneckého klubu Pavla Kováčika ale podobné věci na půdu sněmovny nepatří: „Já jsem to neslyšel, byl jsem mimo. Zatím jsem to tak neposuzoval. Jediné, co jsem zaslechl, že mezi našimi členy jsou k tomu určité připomínky. Na klubu to ale určitě řešit nebudeme, jde o stav stran, nikoli poslaneckých klubů.“

‚Premiér ujel‘

Slova premiéra se přitom nelíbí ani Haně Aulické Jírovcové: „Je to výrok, který by od pana premiéra v žádném případě neměl být. Bereme to tak, že pan premiér trochu ujel.“

Že by to mohlo mít současně vliv na klíčové hlasování o rozpočtu či jiné, nechtěla poslankyně říct. „V tomto směru se musíme bavit o tom, jak bude rozpočet sestaven a jaké tam budou priority pro příští rok. My jako KSČM samozřejmě také máme své priority, budeme doufat, že to zohledněno v rozpočtu bude,“ doplnila.

Méně dramaticky situaci vnímá třeba poslanec Alexander Černý. Redakci řekl, že už ho Babišovy výroky příliš „nevzrušují“, určitá politická kultura ale prý zachována být musí. „Jestli si myslí, že se bez nás obejde… Je to o matematice, já jsem myslel, že umí počítat líp, když se dopracoval k takovému majetku,“ uvedl.

Sám šéf strany Vojtěch Filip to označil za „populistický předvolební výrok“. Podle něj se navíc Babiš přeřekl. „Pan premiér neřekl, že by měli zakázat KSČM. Vnímám to tak, že hovořil o případném zákazu KSČ po roce 1989 a ten nepřicházel v úvahu,“ reagoval v SMS.

Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Stejně tak to za populistický výrok s cílem nabrat politické body považuje poslanec Leo Luzar: „Pan premiér je už známý svými PR bonmoty vyřčenými ráno, jeho okolím v poledne realizovanými a jim samým večer popřenými.“

Z odpovědí některých komunistických zákonodárců naopak vyplynulo, že jim jsou slova Babiše spíše lhostejná. To je třeba případ poslance Zdeňka Ondráčka: „Ať si reakci udělá vedení strany. Já to neřeším. Rozhoduji se individuálně.“

'KSČM je demokratická strana‘ Ještě v červenci přitom Babiš spolupráci s KSČM bránil. Pro deník Mladá fronta Dnes uvedl, že se komunisté zachovali státotvorně. „KSČM je přece dneska demokratická strana. Lidi ji volí, jsou ve sněmovně,“ uvedl mimo jiné.

Bývalý šéf strany Miroslav Grebeníček zase uvedl, že podobné výroky vůbec nebere na vědomí. „To mě nevzrušuje. Za těch bezmála 30 let jsem slyšel tolik pitomostí, že na takové věci nereaguji,“ uvedl.

„Mě osobně to vcelku nikterak nepopudilo. Na druhou stranu byl členem KSČ, hlásil se k tomu, takže se to týkalo i jeho členství v této straně. Spíš mu asi v té emocionální chvíli nedošlo, že hovoří sám proti sobě,“ řekla poslankyně Miloslava Vostrá, která stojí v čele sněmovního rozpočtového výboru.

Podle ní by tak měl být předseda vlády ve svých výrocích na adresu komunistů zdrženlivější. „Asi mu ani nedošlo, že po listopadu 1989 KSČM ještě nebyla, ta vznikla až později. Občas by měl pan premiér svá vyjádření zvážit a domyslet, jak by se dala vykládat,“ dodala.

Redakce požádala o reakci také premiéra Babiše, ten ale do uzávěrky textu na dotazy nereagoval.