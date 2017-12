Babiš tlačí na komunisty, aby v čele kontroly GIBS nebyl Ondráček. Horáček ho k tomu vyzval dopisem

Zdeněk Ondráček

Člen KSČM a bývalý policista. Po ukončení náhradní vojenské služby na konci 80. let byl přijat do Sboru národní bezpečnosti a následně byl na více než rok přiřazen do pohotovostního útvaru. Zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům na akci takzvaného Palachova týdne a byl vybrán, aby se k zásahu před televizí vyjádřil.