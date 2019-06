‚Je hezky, chodí na koncerty‘ i ‚napumpované‘ peníze. Projděte si 12 výroků premiéra Babiše k protestům

Demonstrují na základě vylhaných věcí. Nerozumím, proč se to děje. Je hezky, tak chodí na koncerty. To všechno řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš k demonstracím, které se v Česku konají od konce dubna, kdy se ministryní spravedlnosti stala Marie Benešová z ČSSD. Server iROZHLAS.cz vybral 12 Babišových štěpných výroků. VÝROKY PŘEHLEDNĚ Prahy 14:08 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. „Čím víc peněz pumpujeme,…“

„Česká republika se nikdy neměla tak dobře jak teď. Nikdy. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí. Tolik peněz, co naše vláda napumpovala do ekonomiky, platů, investic, vědy a výzkumu, sociálu. Člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojeni. Je to zvláštní situace.“

Premiér Andrej Babiš v pondělí 24. června na Konferenci ekonomických diplomatů.

2. „Strašně moc podpůrných SMS.“

„Hlavně mi chodilo strašně moc podpůrných SMS a e-mailů, takže jsem měl pocit, že jsem vyhrál volby. V neděli i sobotu jsem byl na různých místech, nikdo na mě neřval nic nepřátelského, což se v minulosti dělo.“ „Máte pocit, že někoho provokuji? Já se k tomu skoro nevyjadřuji. Beru to na vědomí.“

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny, které vyšly v pondělí 24. června a patří do koncernu Agrofert, který Babiš předloni vložil do svěřenského fondu.

3. „Neuvěřitelné.“

„Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své.“

„Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že bych já osobně nebo naše vláda zasahovala do nezávislosti justice. Nikdy jsme do ní nezasáhli ani nezasáhneme. I předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že u nás nezávislost justice není ohrožena.“

Premiér Andrej Babiš v neděli 23. června v textové zprávě pro ČTK, kterou poskytl Úřad vlády.

4. „Nejsem arogantní."

„To je skvělé, že máme demokracii, že mohou lidé vyslovit svůj názor.“ „Myslím, že nejsem arogantní. Akceptuji to, nemám k tomu co říct.“

Premiér Andrej Babiš v neděli 23. června v Liberci pro Českou televizi.

Vyjádření Andreje Babiše k nedělní demonstraci? „Je skvělé, že máme demokracii.“ pic.twitter.com/rhj61Z0gcC — ČT24 (@CT24zive) 23. června 2019

5. „Nerozumím, proč se to děje.“

„Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá.“ „Včera ani dnes na mě nikdo hanlivě nekřičel, plno lidí se se mnou tady fotilo. Takže pro mě je to obrovská energie. Lidé mi stále píšou, abych vydržel a bojoval, a to samozřejmě udělám.“

Premiér Andrej Babiš v neděli 23. června u příležitosti pietního shromáždění v Ležákách.

6. „Ve vzduchu je strašně moc nenávisti.“

„Když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát ‚Rudá Marie‘, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Pravda už je úplně mimo hledáček některých lidí. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu, ten přinést na demonstraci - a má to spočítané! Strašné. Nedemokratické. Proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne.“

Premiér Andrej Babiš v neděli 23. června na své facebookové stránce.

7. „Komunikace funguje.“

„Pan Minář se potkal s paní Benešovou na kulatém stolu. Nevím, co bych s nimi řešil, nejsem ministr spravedlnosti. Myslím, že ta komunikace funguje. Pokud ti, co demonstrují, žádají sedm požadavků Rekonstrukce státu, tak jsme řekli, že to paní ministryně zapracuje. Neříkám, že všechno, já to neznám, neřeším to, ale vůle komunikovat je a kolegové taky komunikují, dokonce i pan Hamáček komunikuje.“

Premiér Andrej Babiš ve středu 12. června při návštěvě Zlínského kraje.

8. „Demonstrují na základě nepravdivých věcí.“

„Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací.“ „Chápu, že jsou protesty, já to akceptuji. V tomto prostoru je plno nepravd. Za to období, co jsem v politice, se nashromáždilo ohromné množství lží.“ „Lidi mají právo demonstrovat, akorát demonstrují na základě věcí, které nejsou pravdivé a které ani nebudou pravdivé.“

Premiér Andrej Babiš v sobotu 8. června na konferenci v Bratislavě.

9. „Pan Minář, nová superstar.“

„Nemám s panem Minářem o čem debatovat. Pan Minář se akorát potřebuje mediálně zviditelňovat. Není to pro mě partner. Akceptuji, že máme svobodu a demokracii, lidé demonstrují. Já jen říkám, že demonstrují proti lžím.“ „Pan Minář, nová superstar.“

Premiér Andrej Babiš ve středu 5. června před odletem do Portsmouthu na 75. výročí vylodění v Normandii.

10. „Byla to nadsázka.“

„Byla to nadsázka. Můžu se za to určitě omluvit. Paní redaktorka dobře věděla, že je to nadsázka, byla to první věta. Asi to bylo nepatřičné, takže já se omlouvám.“

Premiér Andrej Babiš ve středu 5. června před odletem do Portsmouthu na 75. výročí vylodění v Normandii.

11. „Chodí teďka na koncerty.“

„Nesleduju, proč bych to sledoval. Je hezky, tak oni tam chodí teďka na koncerty.“ „Není to příjemné, ale já to akceptuji. Co můžu dělat. Oni demonstrují na základě vylhaných věcí, které jsou nepravdivé. Ale já ty lidi nepřesvědčím.“

Premiér Andrej Babiš v úterý 4. června v rozhovoru pro server Novinky.cz.

12. „Polovýhrůžné esemesky od Mináře“

„(Minář) využívá demonstrace ke svému vlastnímu zviditelnění. Dokonce mi od něj pravidelně chodí esemesky v různých nočních hodinách, které jsou polovýhrůžné.“

Premiér Andrej Babiš v úterý 21. května pro ČTK.

