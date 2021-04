‚Hamleta zahrál skvěle, mohl by do Národního.‘ Babiš Zaorálkovo vystoupení prý moc nepochopil

Premiér Andrej Babiš (ANO) by byl rád, aby o obsazení ministerstev zahraničí a kultury bylo jasno co nejdříve. Pokud se k němu současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který obdržel nabídku vést českou diplomacii, ohlásí na schůzku, určitě se s ním sejde. Předseda vlády to sdělil ČTK. Serveru Lidovky.cz Babiš ale řekl, že není ochoten jednat o změně pravomocí ministra zahraničí. Praha 16:07 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš uvedl, že úterní Zaorálkovu tiskovou konferenci, „na které emotivně oznámil, že se ještě nerozhodl, co chce dál dělat“, moc nepochopil. Podle premiéra ale platí dohoda s koaličním partnerem ČSSD, že si strany nebudou vzájemně mluvit do obsazení ministerstev.

Zaorálek novinářům řekl, že je nespokojen s tím, jak ministerstvo zahraničí funguje a jak byly jeho kompetence osekány. Žádá proto změnu a s premiérem chce mluvit třeba o koordinaci evropské politiky. V tomto směru ale Babiš změny nepřipouští.

„Koordinace agendy EU je po mnoho let v působnosti sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády pod vedením premiéra, který je členem Evropské rady. Tak je to podle mého názoru správně a tak to určitě zůstane,“ sdělil serveru Lidovky.cz. „Rozsah a podmínky výkonu práce ministra jsou předem jasně dané.“

„Nevím, co mi chce sdělit. Zahraniční politiku máme jako vláda jednotnou. Jsme svrchovaný stát, bojuji za české zájmy všude na světě,“ řekl v úterý také Babiš Impulsu k Zaorálkovým výrokům.

„Zahrál toho Hamleta neuvěřitelně a mohl by jít klidně do Národního divadla. Jinak ten obsah ani nechci hodnotit, moc jsem tomu nerozuměl.“

Ministerské přesuny

Vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl, aby se po Tomáši Petříčkovi (ČSSD) na místo ministra zahraničí vrátil ministr kultury Zaorálek. Tomu se však nechce v těžké době kulturu opouštět bez odpovídající náhrady a výhrady má i k fungování diplomacie v poslední době.

Nástup náchodského starosty a poslance ČSSD Jana Birkeho, kterému Hamáček post ministra kultury nabídl, označil Zaorálek za příliš odvážný plán.

Petříčka odvolal prezident Miloš Zeman v pondělí, funkcí je zatím pověřen Hamáček.

Zeman už v předchozích měsících řekl, že chce odchod Petříčka i tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), kterému vyčítal jeho postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Blatného Zeman na žádost premiéra odvolal z funkce 7. dubna. Babiš ale dnes popřel, že by vyměnil ministry na popud Zemana.

„Vliv pana prezidenta na to nebyl žádný,“ řekl premiér Impulsu. „Rozhoduji se sám, je to moje politická odpovědnost.“