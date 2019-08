Nominaci Zaorálka na ministra kultury už jsem odeslal na Hrad, řekl Babiš Radiožurnálu

„Řekl jsem mu mé představy ohledně resortu kultury. Zajímají mě hlavně investice,“ uvedl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu premiér Andrej Babiš. Již během čtvrtka označil Zaorálka za tradičního politika, který je v politice celý život. A ke kultuře má podle předsedy vlády nějaký vztah.

Oba politici se prý podle Babiše naopak nebavili rozhodnutích Zaorálkova předchůdce Antonína Staňka z ČSSD, který poslední den ve funkci odvolal předsedu Ústřední knihovnické rady Víta Richtera a zrušil památkovou ochranu Hadích lázní v Teplicích.

Zaorálkovu nominaci už také odeslal na Pražský hrad do rukou prezidenta Miloše Zeman.

„Nechal jsem ho podepsat životopis, jak přišel, a hned jsme to poslali na Hrad. Měli jsme termín do 16.30, a to jsme stihli,“ uvedl Babiš.

Vládní krizi trvající déle než tři měsíce ohledně výměny v čele resortu kultury pak Babiš označil za nedorozumění.

„Nedošlo k žádnému porušení Ústavy, mimochodem pan prezident nikdy de facto toho kandidáty neodmítl. Nedošlo ani k porušení koaliční smlouvy. Došlo ale k nedorozumění. Zkrátka tradice je taková, že toho jednotliví prezidenti mluví,“ komentoval Babiš.

„Prezident splnil Ústavu, odvolal pana Staňka, sice to trvalo dlouho, už se k tomu nechci vracet. Podstatné je, že to budeme mít za sebou,“ dodal.

Babiš také mluvil o Michalu Šmardovi z ČSSD, který měl původně Staňka nahradit. Vadil mu podle něj Šmardův nestandardní a zvláštní způsob komunikace.

„Jeho rétorika je taková, že on by vládu asi skutečně rozvracel. A stačí nám ta dvojka Schillerová (za ANO) – Maláčová (ČSSD), která stále soupeří. Zítra mají druhé kolo, teď jednaly pět hodin, ale nedomluvily se. Z tohoto pohledu by pan Šmarda nepřispěl k lepší atmosféře ve vládě,“ řekl premiér s tím, že proti němu necítí žádnou zášť.

Šmarda přitom Babiše ve čtvrtek v Interview Plus opět kritizoval.

„Myslím, že to není poslední kousek, který nám Andrej Babiš provedl. Myslím, že na řadě je Jana Maláčová, která bude dostávat tvrdou školu, jak se Babiš umí chovat ke svým koaličním partnerům,“ prohlásil. Babiš to ale odmítl s tím, že se chová hezky.

Premiér také vysvětloval, proč 21. srpna nebyl jako loni na pietní akci před Českým rozhlasem. „Byl jsem tam minulý rok, pronesl jsem tam docela dobrý projev. A lidé plivali, uráželi mě, vůbec nevím proč,“ uvedl Babiš.

Zaorálek ministrem kultury

Exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka navrhla ve středu ČSSD, oznámil to předseda strany Jan Hamáček.

Prezident Miloš Zeman záhy prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že s nominací souhlasí.

A Zaorálka jmenuje prezident ministrem kultury v úterý ve 13.15 na Pražském hradě. Babiš neočekává, že by se jmenování pozdrželo. Ukončen tak bude více než tříměsíční spor o obsazení tohoto postu.

Spor mezi prezidentem Zemanem, premiérem Babišem a sociální demokracií o výměnu na ministerstvu kultury začal v polovině května, kdy podal demisi bývalý ministr Staněk. Nahradit ho měl Michal Šmarda, s jehož nominací ale Zeman nesouhlasil.