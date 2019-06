ŽIVĚ: Audit je velice pochybný, považuji ho za útok na Českou republiku, řekl Babiš

Poslanci měli v úterý odpoledne hlasovat o 11 zákonech, které se jim vrátily ze Senátu. Debatovat však velmi pravděpodobně budou o návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle které je premiér Andrej Babiš z ANO ve střetu zájmů. Část opozice žádá kvůli tomu mimořádný bod v jednání sněmovny. A podpoří ho také vládní ČSSD. Sledujeme online Praha 14:07 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

56044

České úřady minulý týden dostaly předběžný výsledek auditu, který v Česku prováděla Evropská komise kvůli střetu zájmů českého premiéra Babiše z ANO. Dokument mají na stole ministerstvo financí, které vede Alena Schillerová za ANO, a ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou za ANO.

V 71stránkové zprávě v angličtině mimo jiné stojí, že Babiš ovládá dva svěřenské fondy a skrze tyto svěřenské fondy pak ovládá skupinu Agrofert, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Kvůli tomu by mohly firmy, které Babiš v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů, vracet stamilionové dotace. Evropská komise totiž došla také k závěru, že všechny dotace udělené koncernu Agrofert od 9. února 2017, kdy vstoupil v platnost český zákon o střetu zájmů, nejsou v souladu s národním právem.

Babiš uvedl, že neporušuje české ani evropské zákony. A žádné dotace podle něj nebude muset Česko vracet.

České úřady teď čekají, až dostanou český překlad zprávy Evropské komise, což by se mělo stát do měsíce. Pak má Česko jeden až dva měsíce na to, aby se ke zprávě vyjádřilo. Až potom Evropská komise vydá finální zprávu, což může trvat ještě několik měsíců.