Dělají ze mě zrůdu, řekl Babiš před imunitním výborem. S Faltýnkem se nechají vydat

Lídři vládního hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádají sněmovnu o vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Premiér Babiš to řekl před jednáním mandátového a imunitního výboru, který v úterý bude zřejmě rozhodovat o doporučení pro plénum sněmovny. Babiš opět uvedl, že kauza je zpolitizovaná a jejím účelem je vyhnat ho z politiky. Praha 8:33 16. ledna 2018

„Požádáme o vydání a nemá to žádnou souvislost se schůzí o jednání v důvěru vlády,“ uvedl Babiš. Podle obou politiků nemají policisté pro jejich obvinění důkazy a zatajují důkazy, které naopak jejich vinu vyvracejí.

Babiš před jednáním výboru uvedl, že lituje, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezbavil mlčenlivosti bývalého detektiva Jiřího Komárka, který byl pozván na úterní jednání. Míní, že má ke kauze podobný postoj. „Tenhle komplot zorganizovala mafie, která tady dlouho kradla miliardy,“ prohlásil Babiš.

Premiér také ostře zkritizoval zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se týká Čapího hnízda. Prohlásil, že se v ní nepíše o tom, že by byl spáchán podvod. Tvrdí také, že se zpráva jeho a Faltýnka vůbec netýká. „Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce,“ řekl Babiš.

Ve zprávě OLAF je přitom uvedeno, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy při žádosti o dotaci by tak mohl být jako podvod hodnocen. „Nevím, co bylo porušeno. Myslím, že ta žádost byla v pořádku. Není to podvod, žádný podvod tam neexistuje,“ řekl v úterý Babiš.

