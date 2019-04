Babiš: Benešovou jsem vybral, protože potřebujeme bojovat proti korupci a klientelismu

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by si Marii Benešovou vybral za ministryni spravedlnosti kvůli tomu, aby zařídila odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana či vytvářela tlak na žalobce kvůli kauze Čapí hnízdo. „Potřebujeme bojovat proti korupci a klientelismu, což je nám stále veřejně vytýkáno. Tak jsem našel člověka, který s takovým bojem má velké zkušenosti, stejně jako s justicí,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Právo. Praha 14:29 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Babiš upozornil, že ministra spravedlnosti hledal už nějakou dobu, „protože bylo od počátku jasné, že angažmá pana Kněžínka je dočasné“.

Jméno ministra spravedlnosti chtěl prý mít vyřešeno ještě před Velikonocemi a odletem prezidenta do Číny. Na post podle vlastních slov zvažoval tři jména, která ale neprozradil.

„Paní Benešová je sice prezidentovou poradkyní, ale to na mé rozhodnutí nemělo žádný vliv. Pan prezident mi v životě nedoporučil žádného ministra. Úplně stejné řeči zaznívaly o ministru zemědělství (Miroslavu) Tomanovi, kterého navrhla sociální demokracie,“ nechal se slyšet.

Benešová už ministerstvo spravedlnosti v minulosti vedla, a to jako členka úřednické vlády Jiřího Rusnoka od července 2013 do ledna 2014. Byla také poslankyní za ČSSD. V minulosti na sebe výrazně upozornila kritikou justice, když označila svou nástupkyni na postu nejvyšší státní zástupkyně Renatu Veseckou a další představitele justice za mafii.

Kritika kvůli Čapímu hnízdu

Jan Kněžínek (za ANO) svůj záměr skončit ve funkci oznámil ve čtvrtek s tím, že demisi podá k 30. dubnu. Uvedl přitom, že rozhodnutí dlouho zvažoval a původně ho směřoval na letní měsíce.

„Nakonec bylo akcelerováno tím, že jsem již nechtěl čelit mediálním spekulacím o mém konci ve funkci,“ vysvětlil ministr.

Stalo se tak den poté, co policie oznámila, že navrhla obžalovat Babiše a další aktéry kauzy Čapí hnízdo. Právě do souvislosti s případem opozice dávala Kněžínkův konec.

To Babiš odmítl. „Kdybychom chtěli vyměnit pana Zemana, tak jsme to mohli udělat dávno, když byla menšinová vláda. Proč by to paní Benešová dělala? Proč stále spekulujete o nesmyslech? Navíc o odvolání nejvyššího žalobce by musela rozhodnout vláda,“ řekl.