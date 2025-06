Babiš merchem cílí na generaci Z a získává i seniory. Černým koněm u mladých bude Stačilo!, míní expert

Andrej Babiš (ANO) minulý týden spustil prodej propagačního oblečení, které se stylem podobá klasickému „merchi“ třeba českých raperů. Zároveň točí videa na YouTube a humorné skeče s mladšími kolegyněmi. Podle politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci se tím hnutí ANO snaží oslovit mladé voliče ze středních odborných škol. „Ostatní strany nemají takové prostředky,“ podotýká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:00 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politici na sociálních sítích oslovují mladé voliče různými způsoby | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jsou mladí lidé pro hnutí ANO v nadcházejících volbách významnou cílovou skupinou?

Určitě ano. Současná generace prvovoličů je docela významná síla, která zažila hlavně vládu Petra Fialy (ODS) a pro ANO představuje velký potenciál, jak změnit elektorát, aby nebyl založený jenom na seniorech.

Samozřejmě, bavíme se stále o poměrně malém podílu voličů z celkového počtu příznivců hnutí ANO. Dominantně jde o seniory. A počet mladých voličů není tak velký, každý rok je to zhruba 80–90 tisíc nových voličů, takže když budeme hodně optimističtí, jsme na zhruba 370 tisících voličů, pro které to budou první sněmovní volby.

Není to moc, může to přidat nějaké procento, ale hlavně to hnutí ANO pomůže do budoucna. Vypadá to tak, že ten projekt tady s námi bude i po odchodu Andreje Babiše, vsadil bych se, že ho ANO přežije, a proto je pro ně důležité si zajistit podporu i u mladých lidí.

Je ale nutné podotknout, že mladí lidé nejsou jednolitá skupina. Koho konkrétně se tedy snaží oslovit?

V médiích se pořád bavíme o generaci Z a pojíme s ní stereotypy takového pražského vysokoškoláka. Nové generace se ale zase tak moc neliší od těch předchozích a navíc přebírají názory rodičů.

Oni tedy cílí na lidi, kteří jsou z nižších a středních vrstev a kteří chodí třeba na střední odborné školy. Tam je spousta lidí, kteří nemají liberální názory, a ty ANO oslovuje. Nemusí úplně rozumět politice, ale Andreje Babiše mohou vnímat jako sympatického staršího pána, který se snaží a je uvěřitelný.

Přestože je totiž Babiš v těch videích takový krkolomný, tak je pořád uvěřitelný, zejména pro tuto skupinu lidí, na kterou marketingový tým cílí. Když se nad tím lidé pozastavují, že přece takhle je ANO nemůže oslovit, tak si vždycky představí mladého světoběžníka na pěti Erasmech na západních univerzitách. Takhle ale běžný mladý člověk v dnešní době nevypadá.

Necílí tím ANO na podobnou skupinu jako třeba Motoristé?

Je tam částečný překryv, ale úplně to tak není. Motoristé přece jenom cílí spíš na kluky a učiliště, kdežto hnutí ANO cílí na obrovskou skupinu mladých lidí, kteří mají střední školu s maturitou, jsou to třeba podnikatelské střední školy a tak dále, odkud studenti nutně nejdou na vysokou školu.

„That girl energy“

Babišovo oblečení pro fanoušky staví primárně na mladistvém slangu. Na mikinách jsou vytištěny fráze jako „lowkey alpha“ nebo „that girl energy“ a samotný brand je zastoupen pouze minimalisticky prostřednictvím výšivky iniciál AB. Je v českém kontextu takový typ politických propagačních předmětů, které neobsahují žádná prvoplánová politická prohlášení, běžný?

Není. Jde ale o to, že ostatní strany nemají takovou finanční kapacitu na marketing. Věřím, že by asi koalice Spolu něco takového také zvládla udělat, ale marketérům se to hůř vytváří, protože s Petrem Fialou se marketingově pracuje hůř než s Andrejem Babišem.

Ostatní strany dost řeší finance a na co hodlají dát peníze, kdežto marketingový tým hnutí ANO to dělat nemusí. Oni si mohou říct, že udělají nějaký merch a třeba toho ani moc neprodají, ale minimálně už jen to, že se o tom tady bavíme a dostane se to do médií, udělá pozitivní brand, že Andrej Babiš je takový fresh a oslovuje mladé lidi.

To je zároveň velmi pozitivní i pro seniory, pro ty babičky. Že oslovuje i jejich vnuky. Tím se identita seniorů s Andrejem Babišem posílí a babička bude mít ještě radost, že volí toho Andreje Babiše, kterého mají rádi ti mladí lidé.

Je to paradoxní, ale když zacílíte na mladé lidi, generaci vnoučat, tak si tím seniory ještě víc získáte.

Mohlo se hnutí ANO inspirovat překvapivým úspěchem hnutí Die Linke v německých volbách, kterému se také hodně podařilo zmobilizovat mladé voliče?

Je to možné, ale Die Linke je něčím specifická a je to něco jiného než ANO. Určitě se ale mohli inspirovat.

Zároveň se tady naráží na to, že ostatní strany fungují strašně zkostnatěle, a když tam má marketingový tým nějaký nápad, musí to posvětit širší vedení strany a každý politik tomu teď strašně moc rozumí a hází do toho vidle.

To v hnutí ANO vůbec není, protože to jde úplně mimo stranické struktury a žádný poslanec hnutí ANO na marketingu nebude nic kritizovat. Mají tedy úplně volnou ruku a můžou si v podstatě dělat, co chtějí, Andrej Babiš v ten tým má důvěru.

Ostatní politické strany to mají těžké tím, že i když marketingový tým nabere dobré lidi, tak to pak ztroskotá na politice, kdy to ostatní straníci nechtějí nebo se toho bojí a dělají tu tradiční kampaň, která pak působí nudně a strnule.

Výraznými tvářemi na sociálních sítích Andreje Babiše i hnutí ANO jsou třeba Aneta Zicklerová nebo Viktorie Kalivodová, které se starají o marketing a sociální sítě. Dá se to ale chápat i tak, že tím hnutí ANO kompenzuje, že nemají výrazné mladé politické tváře? A tak alespoň ukazují svoje vlastní „influencerky“?

Určitě ano. Mladé politiky nemají, jako nejmladší působí tak Patrik Nacher a Jaroslav Bžoch (oba ANO). Jinak ale nikoho nemají, takže to mohou využívat i takhle.

Na druhou stranu, své „influencery“ má i koalice Spolu, jsou to lidé, kteří patří mezi mladé konzervativce nebo mladé lidovce, nejsou aktivní v politice, nemají veřejné funkce, ale na sítích jsou aktivní a taky se tam snaží něco dělat.

Nemají ale asi takové prostředky jako hnutí ANO, kde je vidět, že finance a marketingová síla jsou větší než u ostatních stran, kdy to třeba mladí lidovci dělají sami z přesvědčení, ve volném čase a za své prostředky. To pak nebude nikdy tak spravované jako profily Zicklerové nebo Kalivodové, které mají prostředky na to prakticky denně vytvářet krátká videa a plnit je obsahem.

Napadá mě ještě Danuše Nerudová, která během své prezidentské kampaně výrazně cílila na mladé lidi a také prodávala vlastní merch.

Ano, ta oslovovala zejména vysokoškoláky a liberály, tím se to lišilo od hnutí ANO. To naopak zaujme spíš lidi ze středních škol s maturitou, kteří pak nejdou na vysokou školu. To je mimo jiné také největší voličská skupina ve střední generaci a největší voličská skupina hnutí ANO, takže se to replikuje.

A tím, že je to nejsilnější strana a v průzkumech se pohybuje okolo 30 procent, bude tak vycházet i u mladších lidí. To ale neznamená, že má hnutí ANO celkově mladé voliče, protože třeba menší strany jako Piráti nebo teď i STAN mají elektorát, který je v průměru daleko mladší než u hnutí ANO.

Konečná jako alternativa?

V minulosti na mladé lidi, současné mileniály, hodně cílila třeba TOP 09 tehdy s Karlem Schwarzenbergem nebo již zmínění Piráti. Které strany úspěšně oslovují mladé lidi dnes? Je to třeba právě STAN?

Podle průzkumů a aktuálních dat je to rozhodně hnutí STAN, pak s větším odstupem Piráti.

Zároveň je důležité zmínit, že u nejmladší generace v současnosti globálně narůstá konzervatismus a mění se. Řekl bych, že to je reakce na generaci mileniálů, která byla ve světě hodně liberální, naopak současná mladá generace je víc konzervativní.

Co můžeme čekat od mladých lidí v nadcházejících volbách?

Uvidíme, rozpadne se to podle rodičů. Tím, že vládla koalice Spolu, potřebují i nějakou opoziční sílu, což pro ně může částečně být SPD. Když jsem dělal jeden výzkum na Ostravsku a ptali jsme se mladých lidí, proč volili Tomia Okamuru (SPD), tak od mladších voličů hodně zaznívalo, že je pro ně důležité referendum a přímá demokracie.

Na to jsme trochu zapomněli, hodně řešíme uprchlíky a xenofobní témata a spousta lidí řekne, že je to zase tolik nezajímá, ale že chtějí přímou demokracii, referenda, odvolatelnost politika – a to Tomio Okamura na svých tiskových konferencích pořád opakuje a může tak oslovit spoustu mladých lidí třeba z učilišť. Na to se dost zapomíná.

Potom podle mě bude hodně mladých lidí ve věku od 26 do 30 let, kteří zakládají rodiny, volit Kateřinu Konečnou. Ta se něčím podobá právě už zmíněné německé straně Die Linke a její šéfce Saře Wagenknechtové.

Po evropských a hlavně krajských volbách se Stačilo! vyprofilovalo v klasickou populistickou stranu a jejich volební podpora se přesunula z vesnic do velkých měst. Tam oslovují mladé rodiny v manuálních profesích, ve službách, které mají děti, jsou naštvané na systém a volí Kateřinu Konečnou.

Kdybych si měl vsadit, jestli mladé voliče ve věkové skupině do 30 let lépe osloví Motoristé nebo Stačilo!, sázím na Stačilo!