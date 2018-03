Ředitel GIBS je neodvolatelný, pokud nejsou naplněny zákonné důvody, říká policejní právník

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nemůže ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína jednoduše ani odvolat, ani ho zprostit výkonu služby. Serveru iROZHLAS.cz to řekl člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a právník Petr Tomek. Babiš by v takovém případě musel vést řádné řízení a musí uvést důvody, které ke zproštění vedou. Praha 14:10 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Murín | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) oznámil poslancům, že chce šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína zprostit výkonu služby. Je to vůbec v jeho kompetenci?

V kompetenci ano, ale otázkou jsou důvody pro zproštění výkonu služby. Ty jsou v tom, že by byl podezřelý buď z trestné činnosti, nebo byl podezřelý z nějakého závažného přestupku nebo kázeňského přestupku. Pak takové zproštění připadá do úvahy.

Jakým způsobem musí premiér dokázat, že se šéf GIBS něčeho podobného dopustil?

O tom se vede řízení ve věci služebního poměru, které je podobné jako řízení správní. To znamená, že musí uvést důvod, který vede ke zproštění výkonu služby. Samozřejmě potom ten příslušník (policie, pozn. red.), kterým je i ředitel, má právo se vyjádřit k obvinění a k důvodům zproštění výkonu služby. A pokud by i přesto bylo vydané rozhodnutí, má možnost vydat opravný prostředek. Což je trochu složité, protože odvolacím orgánem je tentýž orgán.

Pokud pan premiér řekl, že zprošťuje pana Murína služby, tak to nemůže?

Může, samozřejmě, ale musí vést řádné řízení a musí uvést důvody, které ke zproštění vedou.

Ale to nebude okamžitě? To bude nějakou dobu trvat?

Samozřejmě. Tam si může vzít příslušník i zmocněnce. Pak se musí v eventuálním rozhodnutí vyrovnat s připomínkami a s návrhy, které předloží příslušník v rámci řízení.

Zproštění služby je dočasné, nebo se jedná o definitivní odvolání?

Je to samozřejmě dočasné. Je to jakési „předběžné rozhodnutí“, které znemožňuje podezřelému příslušníkovi vykonávat službu a pochopitelně po dobu řízení, které potom bude následovat – tedy řízení o kázeňském přestupku, přestupku nebo trestném činu. Zproštění může samozřejmě skončit i v průběhu řízení, nicméně v každém případě musí skončit poté, co bude příslušník nějakým způsobem potrestán za některé z protiprávních jednání, o kterých jsem mluvil.

Odvolání nemůže pan premiér ani iniciovat?

Může, samozřejmě může. Odvolání ze služebního místa je ještě daleko složitější, protože důvod, který vede k odvolání ze služebního místa, je založený v paragrafu 25, 26 zákona o služebním poměru, které v tuto chvíli nepřipadají do úvahy použít.

Kdyby chtěl Babiš Murína odvolat definitivně, ne pouze dočasně ho zprostit služby, jakým způsobem by to musel udělat?

Musel by být naplněný některý ze zákonných důvodů. Tam jsou třeba organizační důvody, důvody osobnostní, způsobilosti, zdravotní způsobilosti a podobně. Je tam jeden důvod, který dokonce nejde proti řediteli bezpečnostního sboru použít, a sice, že by ho vyhodnotil ve služebním hodnocení jako nevyhovujícího a mohl ho převést na služební místo o jeden stupeň nižší. Ale protože se ve vztahu k řediteli bezpečnostního sboru služební hodnocení nedělá, tak ani tento prostředek není použitelný. Takže ředitel bezpečnostního sboru je v uvozovkách neodvolatelný, pokud samozřejmě nejsou dány nějaké důvody pro propuštění, jako třeba spáchání trestného činu, tedy pravomocné odsouzení, a tak dále. Takže v tento moment není žádný důvod pro to, aby ředitel bezpečnostního sboru byl odvolaný ze služebního místa.

Vy jste říkal, že jeden z těch důvodů organizační. Co si pod tím máme představit?

To je zrušení služebního místa v důsledku organizačních změn, což u něj také nepřipadá do úvahy, aby se zrušilo místo ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.