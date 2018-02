Babiš chce, abych skončil v čele generální inspekce, tvrdí Murín. V sídle GIBS zasahují kontroloři

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci. Na webu GIBS o tom informoval mluvčí Ivo Mitáček, potvrdil tak informace serveru Aktuálně.cz. Od pondělí probíhá v hlavním sídle GIBS v Praze kontrola z ministerstva financí. Praha 12:53 27. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:09 27. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín a premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: ČTK/Milan Malíček, Právo, Profimedia | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru.

Šéf GIBS Murín si pořídil mediálního konzultanta. Kvůli 'negativnímu hodnocení' inspekce Číst článek

V průběhu února se Murín podle mluvčího opakovaně sešel s Babišem na úřadu vlády. „Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra,“ uvedl Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal.

Aniž by to mluvčí Ivo Mitáček dával do souvislosti, v dalším odstavci stejné tiskové zprávy pak informoval, že v pondělí byla v hlavním sídle inspekce v Praze zahájena kontrola z Ministerstva financí ČR. „Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů,“ uvedl mluvčí.

Filip: nedivil jsem se tomu

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády.

Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. „Nedivil jsem se tomu,“ uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit.

„Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému,“ řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Bartoš: šikana, zeptám se Babiše

Šéf pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že bude od Babiše chtít znát důvody, proč chce odvolat takto vysoce postaveného člověka. Na dění v GIBS se zeptá Babiše při čtvrtečních interpelacích. Nátlak na odvolání Michala Murína kritizuje. Kontrola je šikanozní, uvedl Bartoš.

Řečnicky se zeptal, zda tento postup „nezapadá do vyšetřování Čapího hnízda“, kde Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli podezření dotačního podvodu, a zda nechce předseda vlády v demisi dostat polici do svého područí.

Podle ODS kroky Babiše zdůvodňují, proč je aktuální její snaha zavázat vládu v demisi usnesením sněmovny. To má omezit konání kabinetu bez důvěry.

„Trestně stíhaný premiér nutí šéfa inspekce, aby rezignoval,“ popsal situaci šéf sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura. Občanští demokraté proto budou podle něj trvat na záměru projednat ve sněmovně usnesení, které by vládu v demisi zavázalo nečinit některé kroky. Pokud se na tom dolní komora nedohodne, navrhnou občanští demokraté zákon v podobném smyslu.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Policie v současnosti stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

Kritika Murína za Beretu

Babiš veřejně kritizoval Murína již loni na jaře, tehdy reagoval na kauzu Bereta, v níž se jméno šéfa inspekce mihlo.

Vypjatý výslech šéfa GIBS: přiznal styky s obviněnými v kauze Bereta, pak hrozil vyšetřováním Číst článek

Konkrétně: server iROZHLAS popsal výslech, který musel Murín podstoupit. Vyšetřovatelé se jej dotazovali, proč se stýkal s hlavním podezřelým kauzy Bereta – bývalým kriminalistou Igorem Gáboríkem, který je viněn ze systematického vynášení citlivých informací z policejních spisů.

Murín tenkrát vyšetřovatelům tvrdil, že se s Gáboríkem setkal náhodně – opakovaně jej navštívil doma. „Najednou se ukázal před vrátky. Bylo to jako náhodné setkání. Ptal se, jak se mám, jak mi roste tráva, kolik budu mít třešní. Nechápal jsem smysl a důvod jeho návštěv. Jelikož jsem slušně vychovaný, prohodil jsem s ním pár společenských témat," řekl k tomu Murín do protokolu (co přesně vypověděl, si přečtěte ZDE).

Babiš, v té době ministr financí v Sobotkově vládě, po zveřejnění článků prohlásil, že Murínovy styky snižují jeho důvěryhodnost. A současně neopomněl zdůraznit, že Murínovi do funkce pomohla ČSSD.

Kontakty šéfa GIBS se stíhaným detektivem? Nepochopitelné, kritizuje Babiš. Skandalizace, brání ho Chovanec Číst článek

„Nechápu jak se šéf GIBSu mohl potkávat s lidmi, kteří účelově stíhali podnikatele, připravili je o majetek (Sitta, Neograph) (Máchová kauzu papírny Neograph, v níž čelili obžalobě z tunelování podniku Vladimír Sitta st. a ml., dozorovala. Soud oba v únoru zprostil obžaloby. Sitta mladší svědčí proti lobbistovi Ivo Rittigovi v takzvané kauze jízdenek) a spolupracovali s pražskými kmotry. Je to pro mě nepochopitelné, ale za výběr šéfa GIBSu je odpovědná ČSSD je to její nominant. Pro mě už tenhle fakt snižuje jeho důvěryhodnost. Na mě to nepůsobí vůbec dobře,“ reagoval pro iROZHLAS.cz tehdy Babiš (reakce dalších politiků, mimo jiné i někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, najdete TADY).

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.