Babiš na odvolání Staňka trvá. ‚Nominaci Šmardy ale považuji za zvláštní,‘ dodal premiér

Prezident Miloš Zeman v úterý nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „O odvolání ministra kultury prezidenta požádám. Nominaci Michala Šmardy ale považuji za zvláštní,“ sdělil v úterý večer novínářům premiér Andrej Babiš. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka prezident Zeman poslal Babišovi dopis, ve kterém nastínil další postup. K tomu se ale prozatím premiér nevyjádřil. Praha 23:07 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodem nepřijetí demise je podle Zemana to, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za to trestán tak, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel. V úterý o tom informoval Jiří Ovčáček.

Prezident Zeman nepřijal demisi ministra kultury Staňka. Nahradit by ho mohl starosta Šmarda Číst článek

Předseda ČSSD Jan Hamáček se ještě během čtvrtečního odpoledne vyjádřil, že by Staňka nahradil místopředsedou ČSSD a současným starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou.

„Je schopen naplnit očekávání od resortu kultury, tedy uklidnit situaci, obnovit komunikaci se zaměstnanci a dotáhnout do konce výběrová řízení na ředitele Národní galerie v Praze i Muzea umění v Olomouci,“ vysvětlil.

Šmarda záhy řekl, že chce resort převzít, protože ho o to požádal Jan Hamáček. „Nabídka od pana předsedy přišla před několika dny, ale byli jsme domluveni, že to nebudu komentovat,“ okomentoval Hamáčkův návrh Šmarda s tím, že nad přijetím funkce váhal.

Staněk 15. května oznámil, že rezignuje ke konci měsíce. Čelil kritice zejména za své rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc.