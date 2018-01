S Chovancem ve vládě sedět nebudu, řekl Babiš. Podporu od komunistů nevyloučil

Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš po minulých zkušenostech určitě nebude sedět ve vládě s Milanem Chovancem (ČSSD). Babiš, který je podruhé pověřen sestavením vlády, to řekl v pondělním Právu. „Andrej Babiš by byl zřejmě rád, aby vzniklo vedení ČSSD, které mu půjde na ruku,“ reagoval na to posléze Radiožurnálu úřadující šéf sociální demokracie a exministra vnitra Chovanec. Praha 7:32 29. 1. 2018 (Aktualizováno: 14:00 29. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš z ANO a Milan Chovanec z ČSSD | Foto: Reuters/ČTK | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pondělním rozhovoru pro Právo mluvil mimo jiné o přítomnosti Milana Chovance ve volebnímu štábu prezidenta Miloše Zemana. „Pokud jde o pana Chovance, tak zavětřil a očekává, že tímto krokem bude mít větší šance se stát předsedou soc. dem. Přitom podle mého názoru měl naopak odstoupit, když společně se Sobotkou dovedl ČSSD tam, kam ji dovedl.“

Všichni prezidentovi blízcí. Se Zemanem slavili na pódiu rodina, politici, hradní družina i 'pan ČEZ' Číst článek

S Chovancem určitě ne

Chovanec bude na únorovém sjezdu kandidovat na předsedu ČSSD. Už dřív oznámili kandidaturu na předsedu třeba současný místopředseda strany Jan Hamáček, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík nebo olomoucký primátor Antonín Staněk.

„To je samozřejmě na soc. dem., koho si zvolí za předsedu. Pokud mají pocit, že pan Chovanec bude dobrý předseda, je to jejich věc a do toho jim nemáme co mluvit. Ale já osobně po minulých zkušenostech s panem Chovancem ve vládě určitě sedět nebudu,“ dodal Babiš.

Chovanec na to reagoval slovy, že jednání o vládě není o osobních ambicích. „Ale jestli si kolegové z ANO myslí, že jim v rámci koaliční vlády doputuje partner, který bude v područí a nebude prosazovat své názory a hájit své voliče, tak musí vyhrát volby nad 51 procent a sestavit jednobarevnou vládu, která bude pana Babiše poslouchat na slovo,“ řekl Radiožurnálu.

ČSSD si stanovila pro jednání s ANO několik podmínek. Mezi nimi i to, že v čele vlády nemá stát trestně stíhaný premiér. „Pro toto vedení ČSSD je nepřekročitelná. Ale pan Babiš přerušil naše jednání s tím, že čeká na správný tým ČSSD. Takže zatím to je nepřekročitelné,“ řekl k podmínce Milan Chovanec v pondělním rozhovoru v Mladé frontě Dnes.

Na dotaz Radiožurnálu Chovanec pak v pondělí uvedl, že on sám by byl případně ochotný v koaliční vládě hnutí ANO a ČSSD také nezasednout. „Když tam nebude Andrej Babiš, tak já tam také nemusím být,“ prohlásil.

Možná s KSČM

V pondělním rozhovoru pro server iDNES.cz Babiš řekl, že pokud by se hnutí ANO dohodlo s ČSSD na podpoře menšinové vlády, nejlepším partnerem by byla KSČM. „My samozřejmě s nimi ve vládě nebudeme, máme úplně jiný program, ale například na zdanění církevních restitucí máme stejný názor, protože to bylo předražené. Všichni s komunisty jednali,“ uvedl Babiš.

ANO přerušilo jednání s ČSSD o vládě. Babiš chce počkat na nové vedení Číst článek

KSČM je podle premiéra v demisi stabilnější strana než Okamurovo SPD. „Údajně teď vyšla zajímavá knížka, kdo všechno se domlouval s komunisty. Byl to nejdřív pan Havel, pak pan Klaus, kterého zvolili díky komunistickým hlasům, potom to byl Paroubek i Kalousek, takže všichni se domlouvají s komunisty, akorát v mediálním prostoru pořád říkáme: komunisti... Co to vlastně je?“ řekl Babiš.

Předsedu hnutí ANO pověřil už ve středu prezident jednáním o sestavení nové vlády. Po svém znovuzvolení Zeman řekl, že Babiš bude mít a zformování kabinetu víc času. Před volbami původně prezident prohlašoval, že po Babišovi bude chtít 101 podpisů poslanců.

S Babišem ne

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že voliči jeho strany si nepřejí vládu s ANO. KDU-ČSL zase vadí trestní stíhání premiéra. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil si myslí, že znovuzvolením Miloše Zemana bude pokračovat mocenský pakt mezi ním a Andrejem Babišem. Obává se zároveň, že by v Česku mohl vládnout delší dobu kabinet bez důvěry.

Podobný názor má i šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj není jasné, jak dlouho vlastně Babišův současný kabinet v demisi bude vládnout.