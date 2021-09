Babiš se Zemanem jednal o inflaci i emisních povolenkách. Jejich cenu chce řešit na unijní úrovni

Inflace nebo cena emisních povolenek – to byla hlavní témata večerního pravidelného jednání prezidenta Miloše Zemana s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v Lánech. Předseda vlády je pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek. Po schůzce se hlavou státu řekl, že se bude snažit, aby o tom jednala Evropská unie. Praha 21:03 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se setkali v Lánech. | Foto: Jiří Ovčáček | Zdroj: Twitter

„Pokud dojde k nějakému výkyvu, tak je potřeba je okamžitě řešit. Myslím si, že by měly členské státy tohle aktivně vyřešit a to tím způsobem, že by měl být stanoven nějaký cenový koridor. To znamená, že by mělo být určené zastropování těchto emisních povolenek,“ uvedl po schůzce Babiš.

Premiér se chystá poslat dopis předsedovi Evropské rady a předsedkyni Evropské komise, cenu povolenek by chtěl začít řešit už na neformálním summitu začátkem října.

Elektřina může zdražit až o pětinu. Drahé jsou emisní povolenky, uhlí i plyn, popisuje expert Gavor Číst článek

Studie Evropské komise z loňského roku podle premiéra uváděla, že cena povolenek v roce 2025 by měla být 26 eur, v roce 2030 30 eur a o pět let později 50 eur.

„Skutečnost je taková, že dnes se emisní povolenky obchodují za 60 eur. Jsou předmětem spekulativního kapitálu,“ řekl Babiš. Jejich cena má podle něho přímý dopad na energetické a průmyslové firmy a na cenu elektřiny.

Dodal, že na summitu by se mělo diskutovat také o společném nákupu zemního plynu v souvislosti s naplněností zásobníků a jeho rostoucí cenou.

Premiér zopakoval, že není zastáncem toho, aby Česká národní banka ve snaze o snížení inflace zvyšovala úrokové sazby. Byť je centrální banka nezávislá, podle Babiše by měla s takovými kroky počkat.