Do jednání o vládě přibereme i komunisty, oznámil Babiš po schůzce se Zemanem

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se v rámci jednání o sestavení vlády ve středu setká vedle sociálních demokratů i se zástupci KSČM. Od příštího týdne by se pak komunisté mohli účastnit vyjednávání ANO a ČSSD o programu příštího kabinetu. Babiš to uvedl v Lánech po večerním setkání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého o vývoji jednání informoval. Prezident podle premiéra drží slovo, že mu do sestavování vlády nebude mluvit. Praha 20:12 20. března 2018 Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Babiš chce vytvořit menšinový kabinet ANO a ČSSD, který by se ve sněmovně opíral o hlasy komunistických poslanců. Jeho hnutí a sociální demokracie spolu nyní jednají o programové shodě.

„Komunisti projevili zájem vyjednávat dohromady s ČSSD. Myslím, že na to ještě nejsme připraveni. Do pátku se budeme snažit si maximálně vyjasnit program a od příštího týdne bychom o programu mohli vyjednávat dohromady s KSČM," řekl Babiš novinářům před branou lánského zámku.

„Hlavně jsem samozřejmě informoval pana prezidenta o tom, jak vyjednáváme," uvedl premiér k úterní schůzce. „Jednáme velice intenzivně, abychom nějakým způsobem našli dohodu do sjezdu ČSSD, který je 7. dubna. Snažíme se ta jednání maximálně urychlit," doplnil.

S prezidentem prý při večeři probrali i další aktuální témata, například situaci na Slovensku či problematiku kolem otravy ruského agenta Sergeje Skripala v Londýně.

Požadavky ČSSD

ANO a ČSSD momentálně řeší i počet ministerstev, které by sociální demokraté mohli ve vládě získat. Zatímco ČSSD by chtěla mít pět ministrů včetně jednoho silového resortu, členové vedení ANO hovoří o maximálně čtyřech úřadech. Babiš se k počtům ministrů nechtěl vyjadřovat. „Sociální demokracie má nějaké představy, my samozřejmě máme svoje představy," podotkl pouze s tím, že vzhledem k počtu mandátů, které mají poslanci sociální demokracie, je nabídka ANO „velice korektní".

ČSSD na sociálních sítích napsala, že má zájem o ministerstvo práce, zdravotnictví či ministerstvo pro místní rozvoj kvůli podpoře bytové výstavby. Dále usiluje o resorty, kde u ANO hrozí střet zájmů kvůli Babišovu trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Premiér dnes tyto požadavky sociálních demokratů nekomentoval.

Pokud vyjednávací týmy ANO a ČSSD naleznou shodu, koaliční spolupráci ještě bude muset schválit sjezd ČSSD a následně nejspíš i vnitrostranické referendum.

Vicepremiér v demisi Richard Brabec (ANO) dnes uvedl, že diskuse s ČSSD by mohla skončit do poloviny příštího týdne. Experti obou stran už debatovali o spravedlnosti, zahraniční či sociální politice a dopravě. Ve středu má přijít na řadu například školství nebo zdravotnictví, klíčová schůzka se má odpoledne týkat financí a daní. Tam Brabec očekává střet.