Babiš po schůzce se Zemanem: termín jmenování premiérem nemám, s ČSSD chceme rychlou dohodu

Spočítal jsem si, že by naši poslanci spolupráci s SPD nepodpořili, zdůvodňuje Babiš jednání s ČSSD

Část poslanců ANO by nepodpořila spolupráci s SPD a hrozilo by, že žádost vlády o důvěru by opět skončila neúspěchem. Na facebooku to v neděli napsal premiér v demisi Andrej Babiš.