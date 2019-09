Babiš se sešel se Zemanem v Lánech. Na schůzce jednali o setkání V4, Ukrajině i postoji ke Kosovu

O přípravě říjnového setkání hlav států zemí visegrádské čtyřky (V4), kterého by se měli účastnit i prezidenti Srbska a Slovinska, jednali v pondělí na své schůzce v Lánech prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Debatovali také o situaci na Ukrajině, postoji k samostatnosti Kosova či o české roli v Sýrii. Předseda vlády to řekl novinářům. Uvedl, že s hlavou státu krátce mluvili i o zastavení jeho trestního stíhání. Praha 21:43 16. 9. 2019 (Aktualizováno: 22:22 16. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Babiš se v Lánech sešel s prezidentem Zemanem. | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Prezident organizuje setkání prezidentů V4 začátkem října i za účasti prezidentů Srbska a Slovinska,“ řekl Babiš s tím, že Zemana informoval o závěrech setkání šéfů vlád Visegrádu a zemí západního Balkánu, které se v Praze konalo minulý týden. Po Zemanových výrocích o Kosovu, které pronesl na návštěvě v Srbsku, účast odřekl kosovský vicepremiér.

Prezident minulý týden při návštěvě Srbska uvedl, že bude chtít s nejvyššími ústavními činiteli probrat možnost, aby Česká republika přestala uznávat Kosovo jako nezávislý stát. Babiš pak prohlásil, že nevidí důvod, aby česká vláda svůj přístup ke Kosovu měnila. Kosovo vyhlásilo samostatnost v roce 2008. Většina zemí Evropské unie ji uznala.

Podle premiéra se prezident odvolával na někdejší usnesení sněmovny, ve kterém vyzvala českou vládu, aby Kosovo neuznala. Kabinet tehdejšího premiéra Mirka Topolánka ale toto usnesení nerespektoval. Podle Babiše Zeman uvedl, že Česká republika byla tehdy krátce v NATO a „bylo to zkrátka politické rozhodnutí“.

„My tohle určitě budeme řešit na koordinační schůzce pro zahraniční politiku, kde budou předsedové Senátu a sněmovny i ministr vnitra a ministr zahraničí,“ řekl Babiš. Podle něj o tom bude debata i v kabinetu. „Já sám nemůžu za vládu o tom rozhodovat, bude to předmětem nějaké výměny názorů,“ dodal předseda vlády. Babiš minulý týden řekl, že nevidí důvod, aby česká vláda ohledně uznání Kosova měnila postoj.

Aktivita v Sýrii

Premiér řekl, že si s prezidentem vyměnili i názory na situaci na Ukrajině. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měl Babiš sejít v New Yorku, kde bude od 22. do 28. září na zasedání Valného shromáždění OSN. Povede českou delegaci.

Podotkl, že tam bude jako jediný premiér zemí V4, protože Maďarsko, Polsko a Slovensko budou zastupovat prezidenti a prezidentka. Se Zemanem Babiš mluvil i o situaci v Sýrii. Shodli se na tom, že by v zemi Česká republika mohla hrát „aktivnější roli“, má totiž v Damašku na rozdíl od jiných států velvyslanectví.

Krátce se oba politici dotkli zastavení premiérova trestního stíhání v kauze dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. „Samozřejmě i on (prezident) i já počkáme na přezkum nejvyššího státního zástupce,“ řekl Babiš. Případ poté, co stíhání předsedy vlády a dalších osob zastavil minulý pátek státní zástupce, přezkoumává šéf žalobců Pavel Zeman.

Prezident a premiér se v pondělí už potkali, a to ve Strakově akademii na jednání vlády o rozpočtu na příští rok. Hlava státu vyzývala k omezení daňových výjimek, podpory obnovitelných zdrojů energie a počtu úředníků. České televizi pak Zeman řekl, že je navrhovaný zákon o rozpočtu připraven podepsat.

Babiš se Zemanem se setkávají zhruba jednou za měsíc. Na pravidelných schůzkách se domluvili poté, co se šéf hnutí ANO stal předsedou vlády. Naposledy jel premiér do Lán v srpnu v době sporu o obsazení postu ministra kultury.