Babiš navrhl v Lánech odvolání ministra Prymuly. Zeman by měl nového kandidáta přijmout v úterý

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil v pátek odpoledne prezidentu republiky návrh odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Nového kandidáta na post by měl Miloš Zeman přijmout v úterý. Babiš to sdělil novinářům po jednání v Lánech. Prezident podle něj premiérův návrh přijal. Jméno Prymulova nástupce Babiš nesdělil, nezná ho ani prezident Zeman. Praha 17:05 23. října 2020

„Doufám, že se mu bude líbit, je to člověk, který má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví. Doufám, že to proběhne tak, abych nejpozději ve čtvrtek mohl uvést nového ministra do funkce,“ řekl Babiš novinářům.

„Co se týče pana profesora Prymuly, samozřejmě mě to moc mrzí a znovu se omlouvám. To, co se stalo je nešťastné a nepřijatelné. Nemůžeme žádat od lidí, aby dodržovali pravidla, když oni je nedodržují,“ uvedl a zdůraznil, že členové vlády musí jít během epidemie příkladem.

Premiér zároveň odmítl naznačit, o kom uvažuje jako o nástupci na post šéfa resortu zdravotnictví. „Myslím, že by to nebylo slušné dřív, než se pan prezident s tou osobou potká,“ vysvětlil Babiš. Prymulův nástupce však podle něj má velkou odbornou praxi i mezinárodní zkušenosti.

Babiš se také neobává, že by se opakovaly průtahy se jmenováním ministra, jako v případě někdejšího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož demisi Zeman v polovině května nejdříve odmítl a k jeho navrhovanému odvolání přistoupil až po dvou měsících.

„Podle Ústavy mám právo navrhnout odvolání a pan prezident to akceptoval. Tím, že přijal schůzku o novém kandidátovi, tak to platí,“ řekl premiér.

Večerní schůzka

Návrh na odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přišlo po publikování fotografií serveru Blesk.cz, podle nichž se Prymula po desáté večer sešel se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Rio’s na pražském Vyšehradě. Odjet měl v půl dvanácté. Podle vládních nařízení ale měl být podnik zavřený. Vydávat smí pouze jídlo přes výdejní okénko, a to do 20.00. Z fotografií je také jasné, že po opuštění podniku neměl nikdo z účastníků schůzky roušku.

Prymula už v pátečním dopoledním rozhovoru pro Respekt řekl, že toho „zas tak moc neprovedl“ a že jedinou chybu udělal, když neměl roušku při nastupování do auta. Rezignovat následně na tiskové konferenci odmítl.

Na výzvu premiéra Babiše naopak reagoval Jaroslav Faltýnek a rezignoval na svůj post 1. místopředsedy hnutí ANO. O jeho setrvání s čele poslaneckého klubu hnutí rozhodnou poslanci.

