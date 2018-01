O tom, kdo uspěje v prezidentské volbě, budou rozhodovat voliči ANO, říká politolog Znoj

Kterého prezidentského kandidáta v nadcházejících volbách podpoří Andrej Babiš (ANO), oznámí premiér 11. ledna - tedy den poté, co bude Poslanecká sněmovna hlasovat o důvěře jeho vládě. Babiš to řekl v úterý v Lánech. Prezident přitom potvrdil, že 10. ledna přijede do sněmovny osobně, aby Babišovu vládu podpořil. Podle Milana Znoje, politologa z Univerzity Karlovy, je zjevné, že o příštím prezidentovi rozhodnou voliči ANO. Řekl to Radiožurnálu. Praha 20:30 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš s manželkami zasedli k novoročnímu obědu na zámku v Lánech | Zdroj: Pražský hrad

Jak pevný podle vás tandem Zeman - Babiš je? Vzniklo tady jednoznačné politické spojenectví prezidenta s premiérem?

Řekl bych, že je to poměrně zjevné. To spojenectví je velice úzké. Samozřejmě je to takový specifický moment, kdy Andrej Babiš jako premiér bude žádat sněmovnu o důvěru a prezident Zeman ho jde podpořit.

Na druhou stranu za pár dnů po tom budou prezidentské volby a Andrej Babiš slíbil, že dá najevo své preference jako premiéra, případně jako předsedy hnutí ANO. Oba tito vrcholní politici k sobě našli cestu. Podporují se v tak rozhodující moment jejich politických kariér.

Pirát Michálek: Ministerstvo financí nejedná v souladu se zákonem, kvůli OLAFu vymýšlí kličky Číst článek

Jak souznění Miloše Zemana a Andreje Babiše podle vás ovlivňuje politickou scénu?

Ovlivňuje ji dalekosáhle, protože nejde jen o tento moment, kdy se ustavuje vláda, nebo jsou prezidentské volby a politici vyjadřují podporu. Myslím si, že tady mezi nimi už delší dobu krystalizovala linka. Už za vlády Bohuslava Sobotky. Když se premiér Sobotka dostal do konfliktu s Andrejem Babišem, tak získával podporu z Hradu.

Myslím si, že tohle spojenectví ovlivní českou politiku spíš do budoucna a bude důležité pro Andreje Babiše v nadcházejících momentech, kdy nejenom bude sestavovat vládu a žádat o její důvěru v prvním a případně i druhém pokusu, ale také půjde o trestní obvinění v kauze Čapí hnízdo, kde už nález evropského úřadu OLAFu dostalo ministerstvo vnitra a také už státní zastupitelství, které se rozhodlo to zařadit do spisu, takže tato kauza se také bude medializovat a bude ovlivňovat politiku. A tady v tom bodě se Andrej Babiš a Miloš Zeman zjevně vzájemně podporují a Miloš Zeman bude pomáhat Andreji Babišovi zvládnout tuto kauzu.

Agrofert podal stížnost na průběh vyšetřování OLAF v kauze Čapího hnízda, sdělil mluvčí holdingu Číst článek

A politicky je samozřejmě otázka, jak se linie české politiky může vyvíjet. Známe preference Miloše Zemana, které ... dokonce když hledal nějaké strany, které by ho podpořily, tak se obrátil na Tomia Okamuru, Stranu přímé demokracie. Podporuje to, aby se hnutí ANO spojilo nebo získalo koaličního partnera v sociální demokracii, SPD do toho, komunisté v zázemí. Takže to je taková politická linie, která byla především u Miloše Zemana.

Andrej Babiš se na tu cestu vydává a toto spojenectví, kdyby trvalo po volbě prezidentské, kdyby Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby i na další období, tak by zásadním způsobem ovlivnilo českou politiku a dostávali bychom se dál od Evropské unie. Její kritika by se prohlubovala a tak dále, euro bychom odmítali.

Do jaké míry se voliči Andreje Babiše a hnutí ANO prolínají s voliči Miloše Zemana?

To bych řekl, že je složitější. Miloš Zeman jednoznačnou podporu našel u voličů Tomia Okamury, u komunistů, z části u sociální demokracie, ale rozhodující v těchto volbách budou voliči hnutí ANO. A zdá se, podle průzkumů, že značná část voličů ANO Miloše Zemana podporuje, ale ne všichni. A proto Miloš Zeman nyní potřebuje, aby mu Andrej Babiš vyjádřil jako prezidentskému kandidátovi podporu, protože voliči ANO budou rozhodovat o tom, kdo uspěje v prezidentské volbě. A když se přikloní na stranu Miloše Zemana, tak to bude dost výrazné plus pro Miloše Zemana.

Druhá přímá volba prezidenta se blíží. Jak vypadala dosavadní kampaň kandidátů? Číst článek

Kdybychom se ještě vrátili ke kauze Čapí hnízdo, mohlo by prezidentovu podporu premiérovi nějak ovlivnit to, jakým směrem se bude vyvíjet vyšetřování tohoto údajného dotačního podvodu?

Prezident přímo toto vyšetřování nemůže ovlivnit, ale může ovlivňovat mediální znění této kauzy, a samozřejmě mohl by po tom uplatnit milost a tyto kompetence, které prezident má, což by asi bylo až v úplně krajním případě. Ale může pomáhat Andreji Babišovi v těžké politické situaci, která nastane, až se celá kauza, případně nějaké nálezy, zveřejní a budou asi, dá se očekávat, i v neprospěch Andreje Babiše. Bude obviněn, bude nějaké soudní řízení… Takže to poběží delší dobu a když už Agrofert nyní žaluje a podává stížnosti k evropskému ombudsmanovi, tak je vidět, že se tady soudní řízení chystají ve vícero směrech a bude se to asi táhnout delší dobu.

Miloš Zeman, když bude prezidentem, toho může využívat. Ale řekl bych, že nějaký osobní prezidentský vstup do kauzy, jaksi mocenský, nebo který by měl právní konsekvence, očekávat nelze. Kromě milosti, což asi myslím, že Miloš Zeman jako prezident řekl, že by Andreje Babiše neomilostnil... Uvidíme, co se stane. Všechno je možné.

Andrej Babiš v úterý v Lánech řekl, že jeho bývalá společnost Agrofert podala kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) žalobu k Evropskému soudnímu dvoru a také stížnost k evropskému ombudsmanovi. Mluvčí Agrofertu upřesnil, že se tak stalo už před několika měsíci, ještě předtím, než OLAF vyšetřování ukončil.