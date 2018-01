Se Zemanem nemám téměř nic společného, podporoval jsem ho a on mě, řekl Babiš německému deníku

S prezidentem Milošem Zemanem nemám téměř nic společného, je přesvědčen premiér Andrej Babiš. Řekl to v rozhovoru s německým listem Die Welt. Třiasedmdesátiletého politika v něm zároveň označil za svého prezidenta. Proti Zemanovi je podle něj vedena kampaň. Berlín 11:58 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v rozhovoru pro Die Welt | Foto: Die Welt | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

„Téměř vůbec nic,“ odpověděl Babiš stručně na otázku, co má společného se Zemanem.

„Poslouchejte, je to můj prezident. Podporoval jsem ho. Nemáme sice vždycky stejný názor, ale on mě také podporoval,“ řekl pak na další dotaz český premiér v demisi, který také vyjádřil spokojenost s výsledkem prezidentských voleb.

„Jeho problém spočívá v tom, že vy, západní novináři, kopírujete všechny hlouposti, které napíšou jeho nepřátelé. Je proti němu vedena kampaň. Ale i já jsem ho v některých bodech kritizoval,“ uvedl dále Babiš.

Premiér v demisi před druhým kolem voleb hlavě státu doporučil, aby se distancovala od svých nejbližších spolupracovníků - kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

'Zeman migraci zveličil'

Šéf české vlády také vyjádřil názor, že Zeman zpočátku zveličoval téma migrace. Především se ho ale podle něj chopila pravicově extremistická strana v Česku. Jakou má na mysli, neupřesnil.

Gratuluju Miloši Zemanovi ke znovuzvolení Věřil jsem, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a jsem rád, že jsem se nemýlil. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 27. ledna 2018

Babiš, který je v Německu stejně jako Zeman často označován za populistu, byl v rozhovoru dotázán i na amerického prezidenta Donalda Trumpa a někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, tedy dvojici politiků, s nimiž bývá často srovnáván.

„S Trumpem jsem měl dříve společné to, že jsme oba měli české ženy. To je všechno. A co se týče Berlusconiho: Nemám žádné televize, jen jeden hudební kanál,“ řekl Babiš.

Předseda hnutí ANO se vyjádřil také k tvorbě vlády. Zopakoval, že by nejraději stál v čele menšinového kabinetu. Uvidí se podle něj, koho si do svého čela na nadcházejícím sjezdu zvolí sociální demokraté. „Ale jsem zklamán ze všech stran, které se z různých důvodů zdráhaly podpořit moji vládu,“ řekl Babiš.