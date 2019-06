‚Koaliční smlouva platí.‘ Babiš a Hamáček řeší výměnu ministra kultury, prezident je přijme v úterý

ANO a ČSSD řeší situaci ohledně výměny ministra kultury. „Koaliční smlouva platí,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš po páteční schůzce s předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Premiér slíbil, že dojedná, aby prezident přijal demisi ministra Antonína Staňka. S Milošem Zemanem se mají oba, Babiš i Hamáček, setkat v úterý. Praha 12:40 28. 6. 2019 (Aktualizováno: 13:24 28. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hamáček na tiskové konferenci dodal, že podle závěru schůzky bude schopen řešit, zda svolá jednání předsednictva sociální demokracie. Hamáček také poznamenal, že mu Babiš řekl, že chce pokračovat v koaličním projektu a žádná alternativa není.

„Můžu potvrdit, že určitě platí koaliční smlouva. Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů,“ uvedl Babiš. Předseda vlády poznamenal, že se bude snažit Zemana přesvědčit, aby vnímal koaliční dohodu a aby představu sociální demokracie nějakým způsobem akceptoval.

Hamáček věří tomu, že Babiš chce situaci vyřešit. „To znamená, že je připraven hovořit s prezidentem republiky o tom, jak naplnit koaliční smlouvu, a to, aby sociální demokracie jako strana, která je součástí koaliční smlouvy, měla svoje ministry ve vládě a mohla rozhodovat o tom, kdo jsou její ministři. Říkali jsme, že chceme mít jasno do 30. června, to znamená do neděle. Takže si odsud odvážím to, že pan premiér to řešit chce,“ citoval Radiožurnál Hamáčka.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Pan prezident přijme v úterý dne 2. července 2019 v 17:00 na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka. 1 2

Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ve čtvrtek ale dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Ústava podle něj nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel.

Babiš ale v pátek uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem, nejlépe jednáním. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize. „Ústavní krize se vyřeší ve chvíli, kdy bude naplněna ústava,“ uvedl v pátek Hamáček.

‚Není schopen stabilizovat situaci‘

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v pátek řekl, že Zeman přijme 12. července Hamáčka a Staňka na zámku v Lánech, chce se pokusit je usmířit. Pokud se ale Babiš se Zemanem sejde dříve a situace bude řešena, přijde Hamáčkovi následná schůzka zbytečná.

Později na svém twitteru Ovčáček uvedl, že prezident přijme šéfy obou koaličních stran na zámku v Lánech v úterý 2. července v 17.00.

Ke čtvrteční schůzce s prezidentem řekl předseda ČSSD, že debata se nevedla o tom, že by Zeman nechtěl jmenovat místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu do čela resortu kultury, ale že odmítá odvolat Staňka.

Podle Hamáčka ale není možné, aby Staněk úřad řídil, neboť není schopen uklidnit a stabilizovat situaci na ministerstvu. Doplnil také, že Staňka nenavrhl odvolat kvůli tomu, že odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, v tom měl ministr jeho podporu.

Babiš na páteční schůzce řekl, že chce pokračovat v koalici a žádná alternativa není. „Kdyby mi pan premiér řekl, že o spolupráci se sociální demokracií nemá zájem a má připravenou jinou alternativu, asi bychom tady nestáli,“ poznamenal Hamáček.

ČSSD na ministra kultury navrhuje starostu Nového Města na Moravě - Michala Šmerdu. Zeman odmítá odvolat Staňka, protože chce počkat, jak policie naloží s trestními oznámeními, které Staněk podal na ředitele Národní galerie Praha a olomouckého Muzea umění.