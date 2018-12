Babiš se má řídit českým zákonem o střetu zájmů, řekl Zeman. Chce počkat na zprávu Evropské komise

Prezident Miloš Zeman chce v případě možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) počkat na zprávu Evropské komise. Řekl to ve čtvrtek v televizi Barrandov. Česko by podle prezidenta mělo postupovat podle svých zákonů, ne podle přísnějšího evropského práva. „Babiš se má řídit českým zákonem o střetu zájmů, kvůli kterému vložil svůj majetek do svěřenských fondů, a ne „nějakou evropskou směrnicí,“ řekl Zeman.

