Prezident doporučil Babišovi, aby s odvoláním Staňka počkal na výsledky trestních oznámení

Prezident Miloš Zeman v dopise navrhl premiéru Andreji Babišovi (ANO), aby s návrhem na odvolání ministra Antonína Staňka (ČSSD) vyčkal na výsledky trestních oznámení. Ta šéf resortu kultury podal na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci. Jde o odvolaného Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Aktualizováno Praha 13:54 29. 5. 2019 (Aktualizováno: 14:37 29. 5. 2019)

Zeman v úterý po setkání se Staňkem odmítl přijmout jeho demisi. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán.

„Pro další postup doporučuji vyčkat výsledků trestního oznámení, které docent Staněk podal ve věci rozkrádání ve svém resortu,“ napsal prezident Babišovi.

Staněk podal trestní oznámení na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, ale také na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci, a to odvolaného Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Babiš ale na středeční tiskové konferenci na veletrhu IDET v Brně hovořil pouze o trestním oznámení na Fajta. Prezident mu v dopisu napsal, že Staněk neudělal nic špatného, rozkryl údajné praktiky, které jsou v rozporu se zákony a podal trestní oznámení.

„Že zkrátka Národní galerie nefungovala ekonomicky transparentně, to je ten důvod, proč prezident odmítl tu demisi,“ řekl Babiš. Policie trestní oznámení stále prověřuje, řekl ve středu mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Žádost od Hamáčka

Premiér nyní čeká, že dostane žádost od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. „Předpokládám, že navrhne odvolání a já následně požádám pana prezidenta, aby ministra Staňka odvolal. Je to v rámci koaliční dohody, kde v personálním obsazení pěti ministerstev, které jsou ve správě ČSSD, tak musím postupovat,“ popsal Babiš další postup. Zmínil také, že už má sms, že mu Hamáček odvolání písemně navrhnul.

Babiš chce také s Hamáčkem probrat nominaci Michala Šmardy (ČSSD) jako Staňkova nástupce. Termín schůzky zatím domluvený nemá. Předpokládá, že se sejdou tento týden, ve středu to však nebude. Poznamenal, že s Hamáčkem byl během středy v kontaktu jen přes mobil. Babiš se bude chtít sejít i se Šmardou, jehož nominace ho překvapila.

„Pan Šmarda byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády, tak mě překvapuje, že je nominován do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s hnutím ANO, tak určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to v té vládě myslí,“ řekl ve středu novinářům Babiš.

17 ministrů kultury

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání Fajta a Soukupa. V samostatné ČR se v čele ministerstva kultury vystřídalo 17 ministrů (včetně Antonína Staňka a Zdeňka Nováka, který byl v roce 2005 krátce pověřen řízením ministerstva) a většina z nich měla zkušenosti z řízení některé kulturní či církevní instituce či byli činnými umělci.

Výjimkou byl ministr Jaromír Talíř (KDU-ČSL; ministrem 1996-98), projektant a komunální politik, který však byl před nástupem do funkce více než rok náměstkem na ministerstvu kultury.

Přímou zkušenost s působením v oblasti kultury neměl ani Václav Jehlička (KDU-ČSL; 2007-09), profesí učitel, který byl před nástupem do čela ministerstva dlouholetým starostou Telče a senátorem.

Komunálním politikem s původní profesí nesouvisející s kulturou byl také stomatolog Jiří Besser (za TOP 09/STAN; 2010-11), který byl před nástupem do funkce dlouholetým starostou Berouna. Jeho nástupkyně Alena Hanáková (za STAN; 2011-13) pracovala jako učitelka a vychovatelka a byla starostkou Vizovic.