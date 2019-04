VIDEO: Babiš oznámil, že Novákovou nahradí ve funkci Havlíček a Ťoka vystřídá Kremlík

Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že Dana Ťoka nahradí na ministerstvu dopravy náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík a Martu Novákovou na ministerstvu průmyslu a obchodu místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Premiér ve středu nevyloučil, že budou následovat další změny ve vládě. Praha 14:00 10. 4. 2019 (Aktualizováno: 14:25 10. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Myslím, že už to bylo oznámeno ze strany pana Ťoka a paní ministryně Novákové. Navrhnul jsem panu prezidentovi místo paní Novákové pana docenta Havlíčka a místo pana ministra Ťoka pana Kremlíka, který pracoval v minulosti i na ministerstvu dopravu a v současnosti pracuje jako náměstek na Úřadu pro zastupování státu pro věci majetkové,“ řekl Babiš po jednání s prezidentem na Pražském hradě.

Odchod unaveného rekordmana. Ťok při nástupu sliboval, politická realita ho ale dostihla Číst článek

S nově navrhnutými jmény neměl podle Babiše prezident problém. „Pana Havlíčka zní dobře. Pana Kremlíka nezná,“ dodal premiér.

Oba noví kandidáti by měli být jmenování na konci dubna. „Pan prezident se chystá na oficiální návštěvu Číny, takže jsme se domluvili, že oficiální výměna proběhne 30. dubna ve 14. hodin,“ dodal Babiš s tím, že do té doby bude mít Zeman čas si promluvit s navrženými.

Premiér řekl, že se s budoucím ministrem dopravy zná z působení na ministerstvu financí. „Pan Kremlík je předmětem různých pomluv a dezinformací, dostávám na něj anonymy mailem a v SMS. Pan Kremlík má prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň tajné. Ta mu skončila v roce 2015, pak nastoupil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak má prověrku jinou. Je to profesionál, pracovitý člověk, myslím, že jsem si různé informace, které na něj přišly, prověřil dostatečně,“ vysvětlil Babiš.

Ministryně průmyslu Nováková skončí ve funkci, oznámil jí Babiš. ‚Respektuji to,‘ reagovala Číst článek

O konci v čele resortu podle svých slov premiér s Novákovou mluvil. „Není lehké přijít z privátního sektoru do státní správy. Fungovala by i bez ministrů, ale ministři jsou od toho, aby se snažil směřovat státní správu podle politickému programu. S paní ministryní jsem si to vysvětlil a není důvod tady ty důvody rozebírat," řekl Babiš.

Šéf hnutí ANO také uvedl, že důvodem odchodu Novákové pro něj nebyla výzva skupiny senátorů k odchodu ministryně nebo incident se zástupci Tchaj-wanu na ministerstvu průmyslu. Konkrétnější Babiš nebyl.

Babiš připustil, že může dojít k dalším změnám v kabinetu: „Bavili jsme se o celé vládě, vyloučit to nemůžu.“